Бюджет-2025: правительство одобрило увеличение расходов на армию на 317 млрд грн - нардеп

Правительство одобрило изменения в Государственный бюджет на 2025 год, которым увеличивает расходы на армию на 317 миллиардов гривен, сообщил в понедельник народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

