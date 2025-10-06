Бюджет-2025: правительство одобрило увеличение расходов на армию на 317 млрд грн - нардеп
Киев • УНН
Правительство одобрило изменения в Бюджет 2025, увеличив расходы на 317 миллиардов гривен, преимущественно на зарплаты военным.
Правительство одобрило изменения в Государственный бюджет на 2025 год, которым увеличивает расходы на армию на 317 миллиардов гривен, сообщил в понедельник народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
Правительство одобрило изменения в Бюджет 2025, где увеличивают деньги на армию. Дополнительно расходы общего бюджета этого года предлагается увеличить на +317 млрд грн
Ранее Железняк указывал, что увеличение бюджета армии - это "в первую очередь на зарплаты военным на 300 млрд грн" в 2025 году.
Напомним
Перед этим нардеп, глава комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что задержек зарплат военным быть не может. Для покрытия временных разрывов ликвидности правительство, по ее словам, привлекает деньги от размещения ОВГЗ.
