10:30 • 4722 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 10095 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
06:51 • 14682 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06 • 35261 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 23950 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 32862 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 61908 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75212 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90168 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 167615 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
Бюджет-2025: правительство одобрило увеличение расходов на армию на 317 млрд грн - нардеп

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Правительство одобрило изменения в Бюджет 2025, увеличив расходы на 317 миллиардов гривен, преимущественно на зарплаты военным.

Бюджет-2025: правительство одобрило увеличение расходов на армию на 317 млрд грн - нардеп

Правительство одобрило изменения в Государственный бюджет на 2025 год, которым увеличивает расходы на армию на 317 миллиардов гривен, сообщил в понедельник народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Правительство одобрило изменения в Бюджет 2025, где увеличивают деньги на армию. Дополнительно расходы общего бюджета этого года предлагается увеличить на +317 млрд грн

- написал Железняк.

Ранее Железняк указывал, что увеличение бюджета армии - это "в первую очередь на зарплаты военным на 300 млрд грн" в 2025 году.

Напомним

Перед этим нардеп, глава комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что задержек зарплат военным быть не может. Для покрытия временных разрывов ликвидности правительство, по ее словам, привлекает деньги от размещения ОВГЗ.

Юлия Шрамко

