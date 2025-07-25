Виплати військовим можуть зрости: Зеленський проситиме ЄС профінансувати підвищення зарплат - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський планує звернутися до європейських союзників з проханням допомогти фінансувати підвищення зарплат українським військовослужбовцям, які чинять опір вторгненню росії. Це робиться нібито для того, щоб зменшити загрозу зростаючої нестачі новобранців, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Раніше європейці відмовлялися надавати фінансування на зарплати нашим військовослужбовцям, лише на зброю. Наші військовослужбовці самі можуть бути зброєю, яка захищає всіх - сказав Зеленський журналістам у Києві.

В Bloomberg повідомили, що оскільки кампанія з мобілізації в Україні стає дедалі менш популярною серед населення, уряд Зеленського хоче мотивувати більше добровольців, пропонуючи суттєві виплати тим, хто підписує військові контракти.

Видання зазначає, що росія вже давно пропонує великі бонуси за підписання контрактів та високі зарплати, щоб щомісяця залучати десятки тисяч людей до своєї армії, прагнучи уникнути повторення сплеску громадської тривоги, коли президент володимир путін наказав провести частковий призов через кілька місяців після початку вторгнення у 2022 році.

Збільшення виплат солдатам посилить навантаження на державний бюджет України, дефіцит якого минулого року перевищив 20% валового внутрішнього продукту на тлі величезних військових витрат. Країна, яка страждає від війни, залежить від десятків мільярдів доларів допомоги від своїх західних партнерів, які досі відкидають ідею прямого покриття військових витрат.

Зеленський сказав, що розпочав обговорення цього питання з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також з американськими чиновниками.

Це дуже складна тема - додав Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Документи повернуто з підписом від Президента 25 липня 2025 року.

росіянам не вдається істотно просунутися на лінії фронту, попри те, що їх значно більше. Інколи вони намагаються проникнути у Покровськ малими групами, проте знищуються українськими воїнами.