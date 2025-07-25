російським військам не вдається істотно просунутися на фронті попри те, що їх більше - Зеленський

росіянам не вдається істотно просунутися на лінії фронту, попри те, що їх значно більше. Інколи вони намагаються проникнути у Покровськ малими групами, проте знищуються українськими воїнами, заявив Президент журналістам, повідомляє УНН.

Деталі

Вони не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І "рускім" дуже важко - це для нас добре. І "рускіє" не хочуть воювати. Окрім їх керівництва. І все це відчувається - повідомив Президент.

Зеленський наголосив, що росіян дуже багато і вони справді намагаються здійснити прорив, проте серйозних успіхів у них нема.

Їх більше. Більший тиск. Більша мобілізація. Тому більше ризиків у нас. Вони дійсно пробують зробити прорив. У них проривів серйозних немає. Вони розуміють, що отримають по шапці. І тому вони роблять більш військово-інформаційні операції - наголосив глава держави.

Президент додав, що російські загарбники намагаються зайти у Покровськ, використовуючи диверсійно-розвідувальні групи. При цьому вони знімають відео, щоб показати свої нібито успіхи.

Був один раз, коли вони спробували закріпити 12 людей. Пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками - підкреслив Зеленський.

Доповнення

Через велику кількість дронів на лінії зіткнення росіяни не можуть використовувати бронетехніку, тому вдаються до тактики малих штурмових груп. Ці групи інколи досягають Покровська, але їх виявляють та знищують.