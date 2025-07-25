российским войскам не удается существенно продвинуться на фронте, несмотря на то, что их больше – Зеленский

россиянам не удается существенно продвинуться на линии фронта, несмотря на то, что их значительно больше. Иногда они пытаются проникнуть в Покровск малыми группами, однако уничтожаются украинскими воинами, заявил Президент журналистам, сообщает УНН.

Детали

Они не продвигаются. Там очень тяжело нашим ребятам. И тяжело везде. И "русским" очень тяжело - это для нас хорошо. И "русские" не хотят воевать. Кроме их руководства. И все это чувствуется - сообщил Президент.

Зеленский подчеркнул, что россиян очень много и они действительно пытаются осуществить прорыв, однако серьезных успехов у них нет.

Их больше. Больше давления. Большая мобилизация. Поэтому больше рисков у нас. Они действительно пытаются совершить прорыв. У них прорывов серьезных нет. Они понимают, что получат по шапке. И поэтому они делают более военно-информационные операции - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что российские захватчики пытаются зайти в Покровск, используя диверсионно-разведывательные группы. При этом они снимают видео, чтобы показать свои якобы успехи.

Был один раз, когда они попытались закрепить 12 человек. Пробуют снять какое-то видео: поставить флаг, засняли… и все уничтожаются нашими защитниками - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Из-за большого количества дронов на линии соприкосновения россияне не могут использовать бронетехнику, поэтому прибегают к тактике малых штурмовых групп. Эти группы иногда достигают Покровска, но их обнаруживают и уничтожают.