российским войскам не удается существенно продвинуться на фронте, несмотря на то, что их больше – Зеленский

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Первая батарея ЗРК Patriot от Трампа уже прибыла в Украину - The Telegraph
08:28 • 3226 просмотра
Первая батарея ЗРК Patriot от Трампа уже прибыла в Украину - The Telegraph
07:59 • 10416 просмотра
Украина готова приобрести 10 систем Patriot, уже есть три - Зеленский
24 июля, 18:46 • 43593 просмотра
Назарий Гусаков обманул благотворителей на 1,3 млн грн: ему сообщили о подозрении
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 173093 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
24 июля, 11:05 • 107309 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
24 июля, 08:34 • 166777 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
24 июля, 07:16 • 99106 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 94349 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 106475 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 72283 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
1.7м/с
50%
748мм
Популярные новости
Водный кризис на оккупированных территориях Украины усугубляется, вызывая антисанитарные условия - ISW24 июля, 23:57 • 10346 просмотра
Starlink возобновил работу после глобального сбоя - SpaceX25 июля, 00:24 • 28409 просмотра
Луганск превращается в свалку: оккупанты вводят штрафы за мусор вместо его вывоза - ЦНС25 июля, 00:49 • 25591 просмотра
Трамп отменил финансирование внешней помощи и общественного вещания на 9 миллиардов долларов25 июля, 01:43 • 13412 просмотра
Киевлянина жестоко избили за замечание на спортплощадке, нападавших задержали - полиция06:08 • 16789 просмотра
публикации
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы09:04 • 1030 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 40317 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 61112 просмотра
Станет ли Defence City действительно эффективным? Главные решения – еще впереди24 июля, 16:23 • 79595 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 173131 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Руслан Стефанчук
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государство Палестина
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 207205 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 323711 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 405688 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 408255 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 395672 просмотра
Актуальное
Старлинк
MIM-104 Patriot
Гаубица M109
Серия Airbus A320
Dragon 2

российским войскам не удается существенно продвинуться на фронте, несмотря на то, что их больше – Зеленский

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Президент Украины заявил, что российские войска не имеют значительных успехов на фронте, несмотря на численное превосходство. Они пытаются проникнуть в Покровск малыми группами, но их уничтожают украинские защитники.

российским войскам не удается существенно продвинуться на фронте, несмотря на то, что их больше – Зеленский

россиянам не удается существенно продвинуться на линии фронта, несмотря на то, что их значительно больше. Иногда они пытаются проникнуть в Покровск малыми группами, однако уничтожаются украинскими воинами, заявил Президент журналистам, сообщает УНН.

Детали

Они не продвигаются. Там очень тяжело нашим ребятам. И тяжело везде. И "русским" очень тяжело - это для нас хорошо. И "русские" не хотят воевать. Кроме их руководства. И все это чувствуется

- сообщил Президент.

Зеленский подчеркнул, что россиян очень много и они действительно пытаются осуществить прорыв, однако серьезных успехов у них нет.

Их больше. Больше давления. Большая мобилизация. Поэтому больше рисков у нас. Они действительно пытаются совершить прорыв. У них прорывов серьезных нет. Они понимают, что получат по шапке. И поэтому они делают более военно-информационные операции

- подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что российские захватчики пытаются зайти в Покровск, используя диверсионно-разведывательные группы. При этом они снимают видео, чтобы показать свои якобы успехи.

Был один раз, когда они попытались закрепить 12 человек. Пробуют снять какое-то видео: поставить флаг, засняли… и все уничтожаются нашими защитниками

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Из-за большого количества дронов на линии соприкосновения россияне не могут использовать бронетехнику, поэтому прибегают к тактике малых штурмовых групп. Эти группы иногда достигают Покровска, но их обнаруживают и уничтожают.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Покровск
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9