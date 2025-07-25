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Выплаты военным могут вырасти: Зеленский будет просить ЕС профинансировать повышение зарплат - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1880 просмотра

Это усилит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% ВВП.

Выплаты военным могут вырасти: Зеленский будет просить ЕС профинансировать повышение зарплат - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение зарплат украинским военнослужащим, которые сопротивляются вторжению россии. Это делается якобы для того, чтобы уменьшить угрозу растущей нехватки новобранцев, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ранее европейцы отказывались предоставлять финансирование на зарплаты нашим военнослужащим, только на оружие. Наши военнослужащие сами могут быть оружием, которое защищает всех

 - сказал Зеленский журналистам в Киеве.

В Bloomberg сообщили, что поскольку кампания по мобилизации в Украине становится все менее популярной среди населения, правительство Зеленского хочет мотивировать больше добровольцев, предлагая существенные выплаты тем, кто подписывает военные контракты.

Издание отмечает, что россия уже давно предлагает большие бонусы за подписание контрактов и высокие зарплаты, чтобы ежемесячно привлекать десятки тысяч людей в свою армию, стремясь избежать повторения всплеска общественной тревоги, когда президент владимир путин приказал провести частичный призыв через несколько месяцев после начала вторжения в 2022 году.

Увеличение выплат солдатам усилит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% валового внутреннего продукта на фоне огромных военных расходов. Страна, страдающая от войны, зависит от десятков миллиардов долларов помощи от своих западных партнеров, которые до сих пор отвергают идею прямого покрытия военных расходов.

Зеленский сказал, что начал обсуждение этого вопроса с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также с американскими чиновниками.

Это очень сложная тема

- добавил Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Документы возвращены с подписью от Президента 25 июля 2025 года.

россиянам не удается существенно продвинуться на линии фронта, несмотря на то, что их значительно больше. Иногда они пытаются проникнуть в Покровск малыми группами, однако уничтожаются украинскими воинами.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоЭкономикаполитикаНовости Мира
Кир Стармер
Марк Рютте
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