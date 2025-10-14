Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует обратиться к европейским союзникам, чтобы просить помощи в повышении зарплат украинским военнослужащим. Это делается якобы для того, чтобы уменьшить угрозу растущей нехватки новобранцев. Могут ли военные надеяться на увеличение размера выплат и сколько сейчас получают - в материале УНН.

Денежное довольствие военнослужащих - 2025

Bloomberg сообщает, что кампания по мобилизации в Украине становится все менее популярной среди населения. В связи с этим правительство Владимира Зеленского хочет поощрить большее количество добровольцев, предлагая существенные выплаты тем, кто подписывает военные контракты.

Издание отмечает, что россия уже давно предлагает крупные бонусы за подписание контрактов и высокие зарплаты, чтобы каждый месяц привлекать десятки тысяч людей в свою армию, стремясь избежать повторения всплеска общественной тревоги, когда российский диктатор владимир путин приказал провести частичный призыв через несколько месяцев после начала вторжения в 2022 году.

Стоит понимать, что увеличение выплат усилит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% валового внутреннего продукта на фоне огромных военных расходов. Страна, страдающая от войны, зависит от десятков миллиардов долларов помощи от своих западных партнеров, которые до сих пор отвергают идею прямого покрытия военных расходов.

Зеленский сказал, что начал обсуждение этого вопроса с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также с американскими должностными лицами.

Расходы на зарплаты военным уменьшат

Народный депутат Ярослав Железняк во время общения с журналистами заявил, что в проекте Государственного бюджета на 2026 год закладывают меньше средств на зарплаты военных, чем в этом году.

"На зарплаты военных в 2026 году планируют выделить примерно на 280 миллиардов меньше, чем в нынешнем году", - сказал Железняк.

Он добавил, что сокращение коснется не только закупок вооружения, но и финансирования военнослужащих. Некоторые военнослужащие и в дальнейшем будут получать низкую заработную плату. Нардеп добавил, что сейчас для покрытия дефицита бюджета ведутся переговоры с ЕС.

Сколько сейчас получают военнослужащие

На первую часть зарплаты влияет звание и род войск военнослужащего. Чем выше должность, тем больше выплаты. Например, оклад рекрута составляет около 20 тысяч гривен, в отличие от 10 тысяч в 2022 году. Самые большие базовые оклады у командиров и их заместителей – они колеблются от 50 до 60 тысяч гривен.

Надбавки к зарплате могут меняться в зависимости от того, где военнослужащий несет службу.

Чем ближе к линии фронта служит военный, тем больше боевые выплаты. Солдатам, выполняющим задачи согласно боевым приказам, платят 30 тысяч гривен надбавки к окладу. Столько же платят тем, кто разминирует территории. Военнослужащим, выполняющим задачи в штабах и командовании, руководящим подразделениями, доплачивают 50 тысяч гривен.

Если военный находится на передовой, то получает доплату 70 тысяч гривен. А зарплата 100 тысяч гривен у военных начисляется тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях.

Зеленский утвердил решение СНБО об оборонном бюджете на 2026 год: что предусматривает

Повышение заработной платы военным

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Александр Федиенко в комментарии УНН сообщил, что сейчас в рядах Вооруженных сил Украины находится от 800 тысяч до одного миллиона военных. Из них до 200 тысяч находятся на линии боевого соприкосновения. Повышение зарплат всем этим людям может ударить по экономике.

По состоянию на сегодня мы проводим консультации, как профильный комитет, по поводу повышения зарплаты, но здесь вопрос в численности армии. Есть данные - кто-то говорит миллион, кто-то 800 тысяч. Это то, что есть в открытых средствах массовой информации. Также важно, сколько военнослужащих находятся в зоне ведения боевых действий непосредственно на передовой. Из открытых источников говорят 100-200 тысяч. Если поднимать зарплату всем, то выдержит ли это наша экономика? - пояснил Федиенко.

Федиенко обратил внимание, что сейчас существует острая проблема относительно того, где брать деньги для повышения зарплат военным. Он уточнил, что партнеры Украины именно на такие нужды денег не дают.

Деньги надо где-то брать. Партнеры нам эти деньги по факту не дают на войну, а на всякие экономические вещи и так далее. Наша экономика в затруднительном положении и нет признаков того, чтобы она улучшилась. Поэтому остается основной вопрос: где взять деньги? - подчеркнул нардеп.

Надбавки военным

Также, по словам Федиенко, сейчас денежные поступления военным составляют от 150 до 250 тысяч гривен. При этом это не зарплата – речь идет о разнообразных надбавках. В этом контексте возникает вопрос, как должны отличаться надбавки военных на линии боевого соприкосновения (ЛБС) и тех, которые сейчас находятся в тылу.

"Я всегда спрашиваю военных на линии боевого соприкосновения: устраивает ли вас ваша заработная плата? Точнее, это не зарплата, это надбавки – от 150 до 250 тысяч гривен. Это реальные кейсы, которые я встречал, реально общаясь с ребятами из личного состава. Поднять зарплату не проблема – вопрос: где взять деньги. И выдержит ли экономика. И вопрос справедливости: как насчет военных, которые не хотят ехать на войну, но считают себя воюющими военными?", - добавил Федиенко.

Задержек зарплат военным быть не может: Пидласа рассказала, как Кабмин решает проблему

Начисление надбавок для военных

Нардеп также подчеркнул, что выходом из ситуации может быть соблюдение бонусной системы в пользу военных, находящихся на ЛБС. Достичь этого баланса можно с учетом бюджета.

"Мы должны выдержать баланс. Речь идет не о заработной плате, а о бонусной системе, которая распределена в пользу тех военных, которые непосредственно воюют. И возможно, этого баланса, с учетом бюджета, хватит, чтобы покрыть расходы на них", - пояснил Федиенко.

Он также добавил, что помимо повышения зарплат военным не стоит забывать о компенсациях для семей павших воинов. Это также значительные суммы, которые нужно где-то отыскать.

"Никто, кстати, не говорит о погибших, родственникам которых надо 15 миллионов отдавать. Где взять такие деньги? Всех интересуют зарплаты военных, и мало кто говорит о погибших. А они есть. Меньше, чем у россиян, но они есть", - отметил Александр Федиенко.

Угроза для финансирования военных расходов

При этом нардеп высказал предположение, что, несмотря на сложную ситуацию, финансирование военных расходов не находится под угрозой, и говорить о кризисе в этом направлении нет оснований.

Что касается опасений, что финансирование военных расходов вообще находится под угрозой, то из того, что я вижу в бюджетном комитете, – я такого там не слышал. Такого кризиса у нас сейчас нет - подытожил нардеп.

Правительство до конца года планирует направить на оборону еще более 320 млрд гривен: основной источник финансирования - средства от ЕС