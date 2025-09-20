$41.250.05
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48 • 25552 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 33698 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 28491 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 35004 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 47953 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00 • 29566 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 39606 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 39853 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 49831 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський затвердив рішення РНБО про оборонний бюджет на 2026 рік: що передбачає

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо оборонного бюджету на 2026 рік. Документ передбачає фінансування сектору безпеки та оборони не менше обсягу 2025 року, а також можливість коригування видатків.

Зеленський затвердив рішення РНБО про оборонний бюджет на 2026 рік: що передбачає

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони щодо оборонного бюджету на 2026 рік. Документ передбачає низку доручень Кабінету міністрів, а також органам сектору безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі Президента №692/2025 від 19 вересня 2025 року, пише УНН.

Деталі

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2025 року "Про пропозиції до проєкту закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.

Відповідно до документу, Кабінету міністрів доручено:

  • передбачити у законопроєкті "Про Державний бюджет України на 2026 рік" видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України для сектору безпеки і оборони в обсязі не менше обсягу видатків, передбачених бюджетом на 2025 рік;
    • передбачити можливість корегування у 2026 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки;
      • ужити заходів щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026 році для органів сектору безпеки і оборони на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
        • ужити у 2026 році заходів щодо забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб, а також їх смерті внаслідок поранення, отриманого в період воєнного стану;
          • продовжити у 2026 році здійснення заходів щодо залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги Україні;
            • забезпечити у 2026 році виконання завдання щодо першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за пріоритетними напрямами;
              • розробити та затвердити до 1 березня 2026 року Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2031 року.

                Також органам сектору безпеки і оборони України вжити протягом 2026 року заходів щодо:

                • посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання бюджетних коштів;
                  • забезпечення виконання державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, погашення дебіторської заборгованості та недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості;
                    • удосконалення планування та управління ресурсами у сфері безпеки і оборони.

                      Нагадаємо

                      У 2026 році Україна планує витратити 2,8 трлн гривень на національну безпеку та оборону, з яких 955 млрд гривень підуть на закупівлю та виробництво озброєння. Це становить третину всіх коштів, призначених на оборону, при цьому 60% бюджету буде спрямовано на оборону до завершення бойових дій.

                      Павло Башинський

                      ЕкономікаПолітика
                      Рада національної безпеки і оборони України
                      Володимир Зеленський
                      Україна