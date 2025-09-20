Зеленський затвердив рішення РНБО про оборонний бюджет на 2026 рік: що передбачає
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо оборонного бюджету на 2026 рік. Документ передбачає фінансування сектору безпеки та оборони не менше обсягу 2025 року, а також можливість коригування видатків.
Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони щодо оборонного бюджету на 2026 рік. Документ передбачає низку доручень Кабінету міністрів, а також органам сектору безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі Президента №692/2025 від 19 вересня 2025 року, пише УНН.
Деталі
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2025 року "Про пропозиції до проєкту закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.
Відповідно до документу, Кабінету міністрів доручено:
- передбачити у законопроєкті "Про Державний бюджет України на 2026 рік" видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України для сектору безпеки і оборони в обсязі не менше обсягу видатків, передбачених бюджетом на 2025 рік;
- передбачити можливість корегування у 2026 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки;
- ужити заходів щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026 році для органів сектору безпеки і оборони на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- ужити у 2026 році заходів щодо забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб, а також їх смерті внаслідок поранення, отриманого в період воєнного стану;
- продовжити у 2026 році здійснення заходів щодо залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги Україні;
- забезпечити у 2026 році виконання завдання щодо першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за пріоритетними напрямами;
- розробити та затвердити до 1 березня 2026 року Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2031 року.
Також органам сектору безпеки і оборони України вжити протягом 2026 року заходів щодо:
- посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання бюджетних коштів;
- забезпечення виконання державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, погашення дебіторської заборгованості та недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості;
- удосконалення планування та управління ресурсами у сфері безпеки і оборони.
Нагадаємо
У 2026 році Україна планує витратити 2,8 трлн гривень на національну безпеку та оборону, з яких 955 млрд гривень підуть на закупівлю та виробництво озброєння. Це становить третину всіх коштів, призначених на оборону, при цьому 60% бюджету буде спрямовано на оборону до завершення бойових дій.