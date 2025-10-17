Профильный комитет дал поручение правительству рассмотреть повышение зарплат военным в бюджете на 2026 год
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поручил Кабинету министров пересмотреть зарплаты военным в сторону повышения при планировании государственного бюджета на 2026 год. Это поручение правительство может проигнорировать, поскольку детали повышения не указаны.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поручил Кабинету министров пересмотреть в сторону повышения зарплат военным при планировании государственного бюджета на 2026 год. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
На бюджетном комитете провели норму, чтобы дать поручение правительству пересмотреть (в сторону повышения) зарплат военным. Правка №1000 от Анны Пуртовой. Пока без деталей на сколько и правительство может это поручение проигнорировать. Так что посмотрим что внесут ко второму чтению
Дополнение
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".
Народные депутаты внесли рекордное количество правок в проект Государственного бюджета на 2026 год за 19 лет - 3339.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует просить европейских союзников о помощи в повышении зарплат украинским военнослужащим. Это происходит на фоне сокращения расходов на зарплаты военным в проекте Госбюджета на 2026 год.