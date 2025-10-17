$41.640.12
48.520.01
ukenru
14:20 • 920 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 4618 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Эксклюзив
11:59 • 10440 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 10120 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03 • 13318 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20119 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 45336 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 05:53 • 28545 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 59055 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 61505 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Потери врага: армия РФ недосчиталась 730 солдат и более полутысячи БпЛА за сутки17 октября, 04:45 • 10222 просмотра
Долгое пребывание на позициях и проблемы с выплатами: военный омбудсмен назвала темы самых частых жалоб17 октября, 07:12 • 11364 просмотра
Аварийные отключения света охватили Киев и 12 областей - Укрэнерго17 октября, 07:12 • 4848 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго17 октября, 07:42 • 25743 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 10204 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 45335 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 72434 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 101376 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 68990 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 92828 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Венгрия
Германия
Реклама
УНН Lite
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 10238 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 50218 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 98466 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 75027 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 76211 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times
Северный поток
Сухой Су-30

Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Бюджетный комитет рекомендовал к первому чтению проект закона о Бюджете-2026. Комитет предлагает правительству внести изменения в сферах обороны, образования, здравоохранения, местных бюджетов, социальной сферы и поддержки бизнеса.

Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября

Бюджетный комитет Рады рекомендовал к первому чтению проект закона о Бюджете-2026 года. Об этом сообщила в Facebook глава Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа, передает УНН.

Бюджетный комитет рекомендовал к I чтению Бюджет-2026 года

- сообщила глава комитета.

Также Пидласа обнародовала ключевые изменения, которые комитет предлагает правительству внести в проект Госбюджета (в формате Бюджетных выводов Верховной Рады):

  •  в сфере обороны: - рассмотреть возможность увеличить расходы на оборону, в частности, на оружие для ВСУ, на обеспечение подразделения «Альфа» СБУ и СВР;
    • в сфере образования: - разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы для того, чтобы учителя реально ощутили повышение на 50%,- принять меры по повышению с 1 января 2026 года (поэтапно в течение года на 50%) уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования,- направить 500 млн грн на обеспечение материально-технической базы релоцированных учреждений высшего образования из прифронтовых территорий;
      • в сфере здравоохранения:- рассмотреть возможность предусмотреть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ средства на закупку лекарств для больных ахондроплазией и аутоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями (дополнительно к 15,1 млрд грн, уже заложенным в проекте бюджета),- определить Минздрав ответственным за все публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, передав ему средства на выполнение таких проектов от ГУД и Национальной академии медицинских наук, а также увеличить средства на такие проекты на 500 млн грн;
        • для местных бюджетов: - при расчете показателей горизонтального выравнивания на 2026 год, использовать численность наличного населения общины по данным Госстата, а количество ВПЛ по данным Минсоца,- проработать вопрос погашения разницы в тарифах, - рассмотреть возможность зачисления 4% НДФЛ (кроме военного НДФЛ) в бюджеты общин;
          • в социальной сфере: - правительству подать законопроект о специальных пенсиях (установить единые подходы по выходу на пенсию и осуществлению таким лицам индексации пенсий на общих условиях),- увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ;
            • для поддержки бизнеса: - не менее 2 млрд грн дополнительно направить на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель,- предусмотреть 1 млрд грн по новому направлению поддержки - на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса вследствие войны,- рассмотреть возможность предусмотреть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ средства для предоставления грантов предпринимателям для строительства овоще- и картофелехранилищ, для грантов ветеранам на открытие собственного дела, для частичной компенсации с/х техники, а также дополнительные средства на поддержку с/х производителей.

              Ожидаем рассмотрение в зале 21-22 октября

              - резюмировала Пидласа.

              Профильный комитет дал поручение правительству рассмотреть повышение зарплат военным в бюджете на 2026 год17.10.25, 14:32 • 1830 просмотров

              Антонина Туманова

              ЭкономикаПолитика
              Пенсионный возраст
              Кабинет Министров Украины
              Социальная сеть
              Война в Украине
              Министерство социальной политики Украины
              Служба внешней разведки Украины
              Служба безопасности Украины
              Верховная Рада
              Роксолана Пидласа