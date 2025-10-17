Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Киев • УНН
Бюджетный комитет рекомендовал к первому чтению проект закона о Бюджете-2026. Комитет предлагает правительству внести изменения в сферах обороны, образования, здравоохранения, местных бюджетов, социальной сферы и поддержки бизнеса.
Бюджетный комитет Рады рекомендовал к первому чтению проект закона о Бюджете-2026 года. Об этом сообщила в Facebook глава Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа, передает УНН.
Также Пидласа обнародовала ключевые изменения, которые комитет предлагает правительству внести в проект Госбюджета (в формате Бюджетных выводов Верховной Рады):
- в сфере обороны: - рассмотреть возможность увеличить расходы на оборону, в частности, на оружие для ВСУ, на обеспечение подразделения «Альфа» СБУ и СВР;
- в сфере образования: - разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы для того, чтобы учителя реально ощутили повышение на 50%,- принять меры по повышению с 1 января 2026 года (поэтапно в течение года на 50%) уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования,- направить 500 млн грн на обеспечение материально-технической базы релоцированных учреждений высшего образования из прифронтовых территорий;
- в сфере здравоохранения:- рассмотреть возможность предусмотреть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ средства на закупку лекарств для больных ахондроплазией и аутоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями (дополнительно к 15,1 млрд грн, уже заложенным в проекте бюджета),- определить Минздрав ответственным за все публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, передав ему средства на выполнение таких проектов от ГУД и Национальной академии медицинских наук, а также увеличить средства на такие проекты на 500 млн грн;
- для местных бюджетов: - при расчете показателей горизонтального выравнивания на 2026 год, использовать численность наличного населения общины по данным Госстата, а количество ВПЛ по данным Минсоца,- проработать вопрос погашения разницы в тарифах, - рассмотреть возможность зачисления 4% НДФЛ (кроме военного НДФЛ) в бюджеты общин;
- в социальной сфере: - правительству подать законопроект о специальных пенсиях (установить единые подходы по выходу на пенсию и осуществлению таким лицам индексации пенсий на общих условиях),- увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ;
- для поддержки бизнеса: - не менее 2 млрд грн дополнительно направить на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель,- предусмотреть 1 млрд грн по новому направлению поддержки - на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса вследствие войны,- рассмотреть возможность предусмотреть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ средства для предоставления грантов предпринимателям для строительства овоще- и картофелехранилищ, для грантов ветеранам на открытие собственного дела, для частичной компенсации с/х техники, а также дополнительные средства на поддержку с/х производителей.
Ожидаем рассмотрение в зале 21-22 октября
