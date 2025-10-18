$41.640.00
48.520.00
ukenru
Ексклюзив
10:58 • 4828 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
09:59 • 10124 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
08:50 • 11690 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 31339 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 56034 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 42562 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 45785 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 35688 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25110 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22441 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
Підвищення зарплат педагогам та військовим, і не тільки: до Ради офіційно подали пропозиції до Бюджету-2026

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Парламентарі внесли пропозиції до Держбюджету-2026, які передбачають підвищення зарплат військовим та педагогам, а також кошти на розмінування та реконструкцію лікарні на Харківщині. Проєкт постанови №14000/П з'явився на сайті парламенту.

Підвищення зарплат педагогам та військовим, і не тільки: до Ради офіційно подали пропозиції до Бюджету-2026

Парламентарі офіційно внесли пропозиції перед ухваленням Державного бюджету на 2026 рік, які зокрема передбачають вжити заходів щодо підвищення зарплат військовим та педагогам, а також передбачити кошти на розмінування, як і на реконструкцію лікарні на Харківщині. Відповідний проєкт постанови №14000/П з'явився на сайті парламенту, передає УНН.

Деталі

Ідеться про проєкт постанови про висновки та пропозиції до Кабінету міністрів при підготовці законопроєкту "Про державний бюджет на 2026 рік". 

Бюджет-2026: нардепи встановили 19-річний рекорд за кількістю правок - голова комітету08.10.25, 10:56 • 3269 переглядiв

Відповідно до пропозицій, при підготовці Держбюджету-2026 до другого читання пропонується врахувати такі зміни, зокрема:

  • передбачити 2 млрд гривень на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення;
    • вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року поетапно протягом року на 50% зарплати для педагогічних та науковопедагогічних працівників закладів вищої освіти.

      Також Рада пропонує розробити та подати до 1 липня наступного року законопроєкт щодо встановлення єдиних підходів пенсійного віку (віку виходу на пенсію) особам, яким призначена пенсія за "спеціальними" законами, та здійснення таким особам індексації пенсій незалежно від зміни заробітної плати (доходу або грошового забезпечення), на загальних умовах.

      Пропонується збільшити видатки за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічних інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я" на 527 млн 855,9 гривень на реалізацію програми "Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічні лікарня".

      Окрім того, Рада пропонує уряду опрацювати питання:

      • щодо запровадження нової моделі організації трудових відносин та умов оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та відповідно визначитися щодо подальшого внесення змін до галузевого законодавства;
        • підвищення з 1 січня 2026 року рівня грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;
          • зарахування у 2026 році податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на відповідній території України, до загального фонду державного бюджету у розмірі 21%, до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад – обсягом 64%.

            Також пропонується зменшити до 7 осіб чисельність тимчасової проектної групи, яка займеться усуненням системних проблем у відповідних сферах діяльності, які можуть утворюватися у міністерствах, а також виключити норму, за якою розмір та умови виплати винагороди за участь у роботі такої групи встановлюється Кабміном.

            У парламенті також пропонують визначитися щодо можливості та доцільності збільшення видатків за деякими програмами, зокрема:

            • протиепізоотичні заходи та участь у Всесвітній організації охорони здоров'я тварин;
              • гідрометеорологічна діяльність;
                • фінансова підтримка сільгосптоваровиробників;
                  • надання грантів для створення або розвитку бізнесу;
                    • реконструкція Придунайських гідротехнічних споруд;
                      • забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів;
                        • розвиток, закупівля, модернізація, та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання;
                          • соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини (виплати ВПО);
                            • розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація.

                              Окрім того, пропонується зменшити фінансування за програмою щодо фінансування діяльності політичних партій та збільшення на відповідну суму видатків на забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовку кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни.

                              Нагадаємо

                              Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував до першого читання проєкт закону про Бюджет-2026.

                              Павло Башинський

                              ЕкономікаПолітикаФінанси
                              Пенсійний вік
                              Кабінет Міністрів України
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Укргідрометцентр
                              Верховна Рада України
                              Збройні сили України