Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026

21 октября в Верховной Раде начнут рассмотрение поправок к законопроекту о Госбюджете на 2026 год, а 22 октября ВР должна принять бюджет за основу с рекомендациями депутатов. На прошлой неделе бюджетный комитет рекомендовал к первому чтению законопроект о Госбюджете-2026 года. Об основных показателях главной сметы страны, а также сколько поправок планируют рассмотреть депутаты - рассказывает УНН.

Основные показатели Госбюджета-2026

Доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.

Премьер-министр Юлия Свириденко указывала, что потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.

Главный приоритет Госбюджета-2026 – это оборона и безопасность, на которую планируют выделить – 2 805,8 млрд грн, 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году с изменениями), а именно:

2 355,4 млрд грн – средства общего фонда;

220,4 млрд грн – средства специального фонда, в т.ч. 125,3 млрд грн от военного НДФЛ;

200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – общий фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд);

30 млрд грн – государственные гарантии.

Председатель комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа публиковала ключевые изменения, которые комитет предлагает Кабмину внести в проект Госбюджета (в формате Бюджетных выводов ВР):

Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов

в сфере обороны: - рассмотреть возможность увеличить расходы на оборону, в частности, на оружие для ВСУ, на обеспечение подразделения «Альфа» СБУ и СВР;

в сфере образования: - разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы для того, чтобы учителя реально ощутили повышение на 50%,- принять меры по повышению с 1 января 2026 года (поэтапно в течение года на 50%) уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования,- направить 500 млн грн на обеспечение материально-технической базы релоцированных учреждений высшего образования из прифронтовых территорий;

в сфере здравоохранения:- рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства на закупку лекарств для больных ахондроплазией и аутоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями (дополнительно к 15,1 млрд грн, уже заложенным в проекте бюджета),- определить Минздрав ответственным за все публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, передав ему средства на выполнение таких проектов от ГУД и Национальной академии медицинских наук, а также увеличить средства на такие проекты на 500 млн грн;

для местных бюджетов: - при расчете показателей горизонтального выравнивания на 2026 год, использовать численность наличного населения общины по данным Госстата, а количество ВПЛ по данным Минсоца,- проработать вопрос погашения разницы в тарифах, - рассмотреть возможность зачисления 4% НДФЛ (кроме военного НДФЛ) в бюджеты общин;

в социальной сфере: - правительству подать законопроект о специальных пенсиях (установить единые подходы по выходу на пенсию и осуществлению таким лицам индексации пенсий на общих условиях),- увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ;

для поддержки бизнеса: - не менее 2 млрд грн дополнительно направить на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель,- предусмотреть 1 млрд грн по новому направлению поддержки - на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса вследствие войны,- рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства для предоставления грантов предпринимателям для строительства овоще- и картофелехранилищ, для грантов ветеранам на открытие собственного дела, для частичной компенсации с/х техники, а также дополнительные средства на поддержку с/х производителей.

После рекомендации профильного комитета нардепы официально внесли предложения перед принятием Государственного бюджета на 2026 год, которые, в частности, предусматривают принять меры по повышению зарплат военным и педагогам, а также предусмотреть средства на разминирование, как и на реконструкцию больницы на Харьковщине.

Согласно предложениям, при подготовке Государственного бюджета на 2026 год ко второму чтению предлагается учесть следующие изменения, в частности:

предусмотреть 2 млрд гривен на компенсацию расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения;

принять меры по повышению с 1 января 2026 года поэтапно в течение года на 50% зарплаты для педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования.

Непокрытая потребность во внешней помощи на данный момент составляет $18,1 млрд на 2026 год - глава бюджетного комитета

Риски в Госбюджете-2026

Счетная палата в сентябре заявляла, что предусмотренный в проекте Государственного бюджета 2026 года общий объем поступлений составляет 5,45 трлн грн. Это на 8,8% больше, чем утверждено на 2025 год. Также Счетная палата указывала на ряд рисков в нем, в частности связанных с большим процентом (40%) поступлений помощи от партнеров, которая может прекратиться в случае изменения международной ситуации.

Кроме того, Счетная палата отметила, что существует риск нехватки запланированных средств для покрытия всех важных потребностей в сфере обороны и безопасности.

Нардеп Ярослав Железняк в сентябре подчеркивал, что в Госбюджете на 2026 год на различные выплаты предусмотрено больше средств, чем на зарплаты военным. В частности, речь идет о "Национальном кэшбэке", "Национальном телемарафоне".

В нем (Госбюджете-2026 – ред.) закладывают меньше денег на оборону, чем есть потребность сейчас…..Правительство, конечно, рассказывает, что это не так, но забывает о том, что уже сейчас есть дополнительная дыра в 300 млрд. Не уточняя, что на денежное обеспечение и другие выплаты военнослужащим предусмотрели 1,143 трлн грн. Что аж на 17,15 млрд грн больше, чем в этом году сейчас. Где, напомню, дыра уже 300 млрд, чем в 2025 году. На закупку и ремонт военной техники и боеприпасов заложили 678,12 млрд грн, что вообще на 4,65 млрд грн меньше, чем предусматривает Госбюджет-2025 - заявлял Железняк.

На финансирование марафона "Единые новости" заложено 1,5 млрд грн, еще 78,2 млн грн на телеканал "Рада".

4 млрд заложат также на создание 1000 часов украинского контента.

Президент Владимир Зеленский обратился к Кабмину с данной инициативой о создании 1000 часов украинского контента и выделении на нее средств.

Незакрытые потребности на оборону в Госбюджете-2025

Председатель Комитета по вопросам бюджета ВР Роксолана Пидласа 2 октября сообщала, что существует потребность увеличить расходы государственного бюджета 2025 года на оборону на сумму около 300 млрд грн. По ее словам, министерство финансов готовит законопроект и зарегистрирует его в первых числах октября.

6 октября Кабмин одобрил изменения в Государственный бюджет на 2025 год, которым увеличивает расходы на армию на 317 миллиардов гривен.

