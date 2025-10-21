Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026

21 жовтня у Верховній Раді почнуть розгляд правок до законопроєкту про Держбюджет на 2026 рік, а 22 жовтня ВР має прийняти бюджет за основу з рекомендаціями депутатів. Минулого тижня бюджетний комітет рекомендував до першого читання законопроєкт про Держбюджет-2026 року. Про основні показники головного кошторису країни, а також скільки правок планують розглянути депутати - розповідає УНН.

Основні показники Держбюджету-2026

Доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд гривень (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд гривень більше показника 2025 року з урахуванням змін.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко вказувала, що потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Головний пріоритет Держбюджету-2026 – це оборона та безпека на яку планують виділити – 2 805,8 млрд грн, 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року зі змінами), а саме:

2 355,4 млрд грн – кошти загального фонду;

220,4 млрд грн – кошти спеціального фонду, у т.ч. 125,3 млрд грн від військового ПДФО;

200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – загальний фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд);

30 млрд грн – державні гарантії.

Голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа публікувала ключові зміни, які комітет пропонує Кабміну внести в проєкт Держбюджету (у форматі Бюджетних висновків ВР):

Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик

у сфері оборони: - розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та СЗР;

у сфері освіти: - розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%,- вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти,- спрямувати 500 млн грн на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій;

у сфері охорони здоров’я:- розглянути можливість передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи і нейром'язові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проекті бюджету),- визначити МОЗ відповідальним за всі публічні інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я, передавши йому кошти на виконання таких проектів від ДУС та Національної академії медичних наук, а також збільшити кошти на такі проекти на 500 млн грн;

для місцевих бюджетів: - при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, використовувати чисельність наявного населення громади за даними Держстату, а кількість ВПО за даними Мінсоцу,- опрацювати питання погашення різниці в тарифах, - розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад;

у соціальній сфері: - уряду подати законопроект про спеціальні пенсії (встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах),- збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО;

для підтримки бізнесу: - щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель,- передбачити 1 млрд грн за новим напрямом підтримки - на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни,- розглянути можливість передбачити додаткові кошти для надання грантів підприємцям для будівництва овоче- та картоплесховищ, для грантів ветеранам на відкриття власної справи, для часткової компенсації с/г техніки, а також додаткові кошти на підтримку с/г виробників.

Після рекомендації профільного комітету нардепи офіційно внесли пропозиції перед ухваленням Державного бюджету на 2026 рік, які зокрема передбачають вжити заходів щодо підвищення зарплат військовим та педагогам, а також передбачити кошти на розмінування, як і на реконструкцію лікарні на Харківщині.

Згідно з пропозиціями, при підготовці Держаного бюджету на 2026 рік до другого читання пропонується врахувати наступні зміни, зокрема:

передбачити 2 млрд гривень на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення;

вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року поетапно протягом року на 50% зарплати для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

Непокрита потреба в зовнішній допомозі наразі стосується $18,1 млрд на 2026 рік - голова бюджетного комітету

Ризики у Держбюджеті-2026

Рахункова палата у вересні заявляла, що передбачений у проєкті Державного бюджету 2026 року загальний обсяг надходжень становить 5,45 трлн грн. Це на 8,8% більше, ніж затверджено на 2025 рік. Також Рахункова палата вказувала на низку ризиків в ньому, зокрема пов’язаних з великим відсотком (40%) надходжень допомоги від партнерів, яка може припинитися у разі зміни міжнародної ситуації.

Окрім того, Рахункова палата зазначила, що є ризик браку запланованих коштів для покриття усіх важливих потреб у сфері оборони та безпеки.

Нардеп Ярослав Железняк у вересні наголошував, що у Держбюджеті на 2026 рік на різноманітні виплати передбачено більше коштів, ніж на зарплати військовим. Зокрема, йдеться про "Національний кешбек", "Національного телемарафону".

В ньому (Держбюджеті-2026 – ред.) закладають менше грошей на оборону ніж є потреба на зараз…..Уряд звичайно розказує, що це не так, але забуває про те, що вже зараз є додаткова дірка в 300 млрд. Не уточнюючи, що на грошове забезпечення та інших виплат військовослужбовцям передбачили 1,143 трлн грн. Що аж на 17,15 млрд грн більше ніж в цьому році зараз. Де, нагадаю дірка вже 300 млрд , ніж у 2025 році. На закупівлю та ремонт військової техніки та боєприпасів заклали 678,12 млрд грн, що взагалі на 4,65 млрд грн менше, ніж передбачає Держбюджет-2025 - заявляв Железняк.

На фінансування марафону "Єдині новини" закладено 1,5 млрд грн, ще 78,2 млн грн на телеканал "Рада".

4 млрд закладуть також на створення 1000 годин українського контенту.

Президент Володимир Зеленський звернувся до Кабміну з даною ініціативою про створення 1000 годин українського контенту та виділення на неї коштів.

Незакриті потреби на оборону у Держбюджеті-2025

Голова Комітету з питань бюджету ВР Роксолана Підласа 2 жовтня повідомляла, що існує потреба збільшити видатки державного бюджету 2025 року на оборону на суму близько 300 млрд грн. За її словами, міністерство фінансів готує законопроект і зареєструє його в перших числах жовтня.

6 жовтня Кабмін схвалив зміни до Державного бюджету на 2025 рік, яким збільшує видатки на армію на 317 мільярдів гривень.

Профільний комітет дав доручення уряду розглянути підвищення зарплат військовим у бюджеті на 2026 рік