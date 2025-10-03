$41.280.05
48.500.13
ukenru
Ексклюзив
12:39 • 2022 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 3458 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 8064 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 20159 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 23418 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 17779 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 18568 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 15854 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15173 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18065 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
77%
755мм
Популярнi новини
рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної КореїPhoto3 жовтня, 03:06 • 10610 перегляди
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя ФлоридиPhoto3 жовтня, 03:34 • 22796 перегляди
Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики3 жовтня, 05:27 • 9658 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму3 жовтня, 05:32 • 32920 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 15292 перегляди
Публікації
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 1500 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39 • 2022 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36 • 3458 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:51 • 20159 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Ексклюзив
09:02 • 23418 перегляди
Актуальнi люди
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 15294 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 26038 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 69103 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 76794 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 57324 перегляди
Актуальне
Forbes
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик

Київ • УНН

 • 2022 перегляди

Розгляд законопроєкту про Державний бюджет України на 2026 рік у першому читанні заплановано на 21-23 жовтня. Головний виклик – численні пропозиції щодо збільшення видатків, які не мають реалістичних джерел фінансування.

Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик

Розгляд законопроєкту про Державний бюджет України на 2026 рік у першому читанні планується 21-23 жовтня. Основний виклик щодо його розгляду – це багато пропозицій про збільшення видатків, які не забезпечені реалістичними джерелами. Про це журналісту УНН повідомила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

Коли планується розгляд Держбюджету-2026 у ВР

В першому читанні розгляд - 21-23 жовтня, в другому читанні планується 18-20 листопада

- сказала Підласа. 

Також вона прокоментувала виклики, які очікуються виклики при розгляді в парламенті законопроєкту про Державний бюджет на 2026 рік.

Основний виклик - багато пропозицій щодо збільшення видатків, які не забезпечені реалістичними джерелами

- зазначила Підласа.

Ризики у Держбюджеті-2026

В кінці вересня у Рахунковій палаті повідомляли, що передбачений у проєкті Державного бюджету 2026 року загальний обсяг надходжень становить 5,45 трлн грн. Це на 8,8% більше, ніж затверджено на 2025 рік. Також Рахункова палата вказала на низку ризиків в ньому, зокрема пов’язаних з великим відсотком (40%) надходжень допомоги від партнерів, яка може припинитися у разі зміни міжнародної ситуації.

Окрім того, Рахункова палата зазначила, що є ризик браку запланованих коштів для покриття усіх важливих потреб у сфері оборони та безпеки.

Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП15.09.25, 18:43 • 86312 переглядiв

Основні показники Держбюджету-2026

Доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд гривень (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд гривень більше показника 2025 року з урахуванням змін.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко вказувала, що потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Головний пріоритет Держбюджету-2026 – це оборона та безпека на яку планують виділити – 2 805,8 млрд грн, 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року зі змінами), а саме:

  • 2 355,4 млрд грн – кошти загального фонду;
    • 220,4 млрд грн – кошти спеціального фонду, у т.ч. 125,3 млрд грн від військового ПДФО;
      • 200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – загальний фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд);
        • 30 млрд грн – державні гарантії.

          1 жовтня Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ВР рекомендував уряду збільшити прожитковий мінімум у 2026 році на одну особу у місяць з 3209 грн до 8 196,64 грн. Мінімальну заробітну плату – з 8647 грн до 9 664 грн. на місяць.

          Днями Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув законопроект про Державний бюджет України на 2026 рік та схвалив пропозиції до нього.

          Комітет пропонує врахувати, зокрема, наступні позиції:

          • виділити 15 млрд грн на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб;
            • збільшити фінансування Державного фонду регіонального розвитку з 2 до 5 млрд грн;
              • виділити додаткові кошти на компенсацію за знищене житло в обсязі понад 29 млрд грн;
                • продовжити впровадження реформи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

                  Топ-10 зростань і скорочень видатків у Держбюджеті-2026: аналітика16.09.25, 11:23 • 3553 перегляди

                  Незакриті потреби на оборону у Держбюджеті-2025

                  В липні Верховній Раді довелося збільшити видатки на оборону. Видатки на сектор оборони збільшили на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська.

                  Проте ЗМІ писали, що до кінця цього року Україні не вистачає близько 300 млрд грн на оборонні потреби.

                  Голова Комітету з питань бюджету ВР Роксолана Підласа 2 жовтня повідомляла, що існує потреба збільшити видатки державного бюджету 2025 року на оборону на суму близько 300 млрд грн. За її словами, міністерство фінансів готує законопроект і зареєструє його в перших числах жовтня.

                  Вона зазначала, що ці зміни стануть можливими тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро ERA Loans на операційні військові потреби.

                  Окремо додам: прогноз дуже оптимістичний

                  - додала Підласа.

                  Також вона зазначила, що законопроєкт треба проголосувати в цілому до 1 листопада.

                  Анна Мурашко

                  СуспільствоЕкономікаПолітикаПублікації
                  Юлія Свириденко
                  Європейська комісія
                  Верховна Рада України
                  Роксолана Підласа