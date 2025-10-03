Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик

Розгляд законопроєкту про Державний бюджет України на 2026 рік у першому читанні планується 21-23 жовтня. Основний виклик щодо його розгляду – це багато пропозицій про збільшення видатків, які не забезпечені реалістичними джерелами. Про це журналісту УНН повідомила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

Коли планується розгляд Держбюджету-2026 у ВР

В першому читанні розгляд - 21-23 жовтня, в другому читанні планується 18-20 листопада - сказала Підласа.

Також вона прокоментувала виклики, які очікуються виклики при розгляді в парламенті законопроєкту про Державний бюджет на 2026 рік.

Основний виклик - багато пропозицій щодо збільшення видатків, які не забезпечені реалістичними джерелами - зазначила Підласа.

Ризики у Держбюджеті-2026

В кінці вересня у Рахунковій палаті повідомляли, що передбачений у проєкті Державного бюджету 2026 року загальний обсяг надходжень становить 5,45 трлн грн. Це на 8,8% більше, ніж затверджено на 2025 рік. Також Рахункова палата вказала на низку ризиків в ньому, зокрема пов’язаних з великим відсотком (40%) надходжень допомоги від партнерів, яка може припинитися у разі зміни міжнародної ситуації.

Окрім того, Рахункова палата зазначила, що є ризик браку запланованих коштів для покриття усіх важливих потреб у сфері оборони та безпеки.

Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП

Основні показники Держбюджету-2026

Доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд гривень (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд гривень більше показника 2025 року з урахуванням змін.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко вказувала, що потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Головний пріоритет Держбюджету-2026 – це оборона та безпека на яку планують виділити – 2 805,8 млрд грн, 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року зі змінами), а саме:

2 355,4 млрд грн – кошти загального фонду;

220,4 млрд грн – кошти спеціального фонду, у т.ч. 125,3 млрд грн від військового ПДФО;

200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – загальний фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд);

30 млрд грн – державні гарантії.

1 жовтня Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ВР рекомендував уряду збільшити прожитковий мінімум у 2026 році на одну особу у місяць з 3209 грн до 8 196,64 грн. Мінімальну заробітну плату – з 8647 грн до 9 664 грн. на місяць.

Днями Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув законопроект про Державний бюджет України на 2026 рік та схвалив пропозиції до нього.

Комітет пропонує врахувати, зокрема, наступні позиції:

виділити 15 млрд грн на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб;

збільшити фінансування Державного фонду регіонального розвитку з 2 до 5 млрд грн;

виділити додаткові кошти на компенсацію за знищене житло в обсязі понад 29 млрд грн;

продовжити впровадження реформи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

Топ-10 зростань і скорочень видатків у Держбюджеті-2026: аналітика

Незакриті потреби на оборону у Держбюджеті-2025

В липні Верховній Раді довелося збільшити видатки на оборону. Видатки на сектор оборони збільшили на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська.

Проте ЗМІ писали, що до кінця цього року Україні не вистачає близько 300 млрд грн на оборонні потреби.

Голова Комітету з питань бюджету ВР Роксолана Підласа 2 жовтня повідомляла, що існує потреба збільшити видатки державного бюджету 2025 року на оборону на суму близько 300 млрд грн. За її словами, міністерство фінансів готує законопроект і зареєструє його в перших числах жовтня.

Вона зазначала, що ці зміни стануть можливими тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро ERA Loans на операційні військові потреби.

Окремо додам: прогноз дуже оптимістичний - додала Підласа.

Також вона зазначила, що законопроєкт треба проголосувати в цілому до 1 листопада.