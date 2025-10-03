$41.280.05
Эксклюзив
12:39 • 1838 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 3172 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33 • 7922 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 20046 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 23320 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 17753 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 18550 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 15853 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15172 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18065 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов

Киев • УНН

 • 1818 просмотра

Рассмотрение законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2026 год в первом чтении запланировано на 21-23 октября. Главный вызов - многочисленные предложения по увеличению расходов, не имеющие реалистичных источников финансирования.

Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов

Рассмотрение законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2026 год в первом чтении планируется 21-23 октября. Основной вызов при его рассмотрении – это множество предложений об увеличении расходов, которые не обеспечены реалистичными источниками. Об этом журналисту УНН сообщила глава Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

Когда планируется рассмотрение Госбюджета-2026 в ВР

В первом чтении рассмотрение - 21-23 октября, во втором чтении планируется 18-20 ноября

- сказала Пидласа. 

Также она прокомментировала вызовы, которые ожидаются при рассмотрении в парламенте законопроекта о Государственном бюджете на 2026 год.

Основной вызов - много предложений по увеличению расходов, которые не обеспечены реалистичными источниками

- отметила Пидласа.

Риски в Госбюджете-2026

В конце сентября в Счетной палате сообщали, что предусмотренный в проекте Государственного бюджета 2026 года общий объем поступлений составляет 5,45 трлн грн. Это на 8,8% больше, чем утверждено на 2025 год. Также Счетная палата указала на ряд рисков в нем, в частности связанных с большим процентом (40%) поступлений помощи от партнеров, которая может прекратиться в случае изменения международной ситуации.

Кроме того, Счетная палата отметила, что существует риск нехватки запланированных средств для покрытия всех важных потребностей в сфере обороны и безопасности.

Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП15.09.25, 18:43 • 86312 просмотров

Основные показатели Госбюджета-2026

Доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.

Премьер-министр Юлия Свириденко указывала, что потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.

Главный приоритет Госбюджета-2026 – это оборона и безопасность, на которую планируют выделить – 2 805,8 млрд грн, 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году с изменениями), а именно:

  • 2 355,4 млрд грн – средства общего фонда;
    • 220,4 млрд грн – средства специального фонда, в т.ч. 125,3 млрд грн от военного НДФЛ;
      • 200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – общий фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд);
        • 30 млрд грн – государственные гарантии.

          1 октября Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов ВР рекомендовал правительству увеличить прожиточный минимум в 2026 году на одного человека в месяц с 3209 грн до 8 196,64 грн. Минимальную заработную плату – с 8647 грн до 9 664 грн. в месяц.

          На днях Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел законопроект о Государственном бюджете Украины на 2026 год и одобрил предложения к нему.

          Комитет предлагает учесть, в частности, следующие позиции:

          • выделить 15 млрд грн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц;
            • увеличить финансирование Государственного фонда регионального развития с 2 до 5 млрд грн;
              • выделить дополнительные средства на компенсацию за уничтоженное жилье в объеме более 29 млрд грн;
                • продолжить внедрение реформы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей.

                  Топ-10 ростов и сокращений расходов в Госбюджете-2026: аналитика16.09.25, 11:23 • 3553 просмотра

                  Незакрытые потребности на оборону в Госбюджете-2025

                  В июле Верховной Раде пришлось увеличить расходы на оборону. Расходы на сектор обороны увеличили на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальное - другие потребности войска.

                  Однако СМИ писали, что до конца этого года Украине не хватает около 300 млрд грн на оборонные нужды.

                  Глава Комитета по вопросам бюджета ВР Роксолана Пидласа 2 октября сообщала, что существует потребность увеличить расходы государственного бюджета 2025 года на оборону на сумму около 300 млрд грн. По ее словам, министерство финансов готовит законопроект и зарегистрирует его в первых числах октября.

                  Она отмечала, что эти изменения станут возможными тогда, когда Еврокомиссия окончательно согласует возможность использования 6 млрд евро ERA Loans на операционные военные нужды.

                  Отдельно добавлю: прогноз очень оптимистичный

                  - добавила Пидласа.

                  Также она отметила, что законопроект нужно проголосовать в целом до 1 ноября.

                  Анна Мурашко

