Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов

Рассмотрение законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2026 год в первом чтении планируется 21-23 октября. Основной вызов при его рассмотрении – это множество предложений об увеличении расходов, которые не обеспечены реалистичными источниками. Об этом журналисту УНН сообщила глава Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

Когда планируется рассмотрение Госбюджета-2026 в ВР

В первом чтении рассмотрение - 21-23 октября, во втором чтении планируется 18-20 ноября - сказала Пидласа.

Также она прокомментировала вызовы, которые ожидаются при рассмотрении в парламенте законопроекта о Государственном бюджете на 2026 год.

Основной вызов - много предложений по увеличению расходов, которые не обеспечены реалистичными источниками - отметила Пидласа.

Риски в Госбюджете-2026

В конце сентября в Счетной палате сообщали, что предусмотренный в проекте Государственного бюджета 2026 года общий объем поступлений составляет 5,45 трлн грн. Это на 8,8% больше, чем утверждено на 2025 год. Также Счетная палата указала на ряд рисков в нем, в частности связанных с большим процентом (40%) поступлений помощи от партнеров, которая может прекратиться в случае изменения международной ситуации.

Кроме того, Счетная палата отметила, что существует риск нехватки запланированных средств для покрытия всех важных потребностей в сфере обороны и безопасности.

Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП

Основные показатели Госбюджета-2026

Доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.

Премьер-министр Юлия Свириденко указывала, что потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.

Главный приоритет Госбюджета-2026 – это оборона и безопасность, на которую планируют выделить – 2 805,8 млрд грн, 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году с изменениями), а именно:

2 355,4 млрд грн – средства общего фонда;

220,4 млрд грн – средства специального фонда, в т.ч. 125,3 млрд грн от военного НДФЛ;

200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – общий фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд);

30 млрд грн – государственные гарантии.

1 октября Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов ВР рекомендовал правительству увеличить прожиточный минимум в 2026 году на одного человека в месяц с 3209 грн до 8 196,64 грн. Минимальную заработную плату – с 8647 грн до 9 664 грн. в месяц.

На днях Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел законопроект о Государственном бюджете Украины на 2026 год и одобрил предложения к нему.

Комитет предлагает учесть, в частности, следующие позиции:

выделить 15 млрд грн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц;

увеличить финансирование Государственного фонда регионального развития с 2 до 5 млрд грн;

выделить дополнительные средства на компенсацию за уничтоженное жилье в объеме более 29 млрд грн;

продолжить внедрение реформы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Топ-10 ростов и сокращений расходов в Госбюджете-2026: аналитика

Незакрытые потребности на оборону в Госбюджете-2025

В июле Верховной Раде пришлось увеличить расходы на оборону. Расходы на сектор обороны увеличили на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальное - другие потребности войска.

Однако СМИ писали, что до конца этого года Украине не хватает около 300 млрд грн на оборонные нужды.

Глава Комитета по вопросам бюджета ВР Роксолана Пидласа 2 октября сообщала, что существует потребность увеличить расходы государственного бюджета 2025 года на оборону на сумму около 300 млрд грн. По ее словам, министерство финансов готовит законопроект и зарегистрирует его в первых числах октября.

Она отмечала, что эти изменения станут возможными тогда, когда Еврокомиссия окончательно согласует возможность использования 6 млрд евро ERA Loans на операционные военные нужды.

Отдельно добавлю: прогноз очень оптимистичный - добавила Пидласа.

Также она отметила, что законопроект нужно проголосовать в целом до 1 ноября.