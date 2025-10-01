Комітет ВР пропонує збільшити прожитковий мінімум до 8196 грн у 2026 році

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Кабміну збільшити прожитковий мінімум у 2026 році на одну особу у місяць з 3209 грн до 8 196,64 грн. Мінімальну заробітну плату – з 8647 грн до 9 664 грн. на місяць. Про це повідомляє УНН з посиланням на парламентську сторінку комітету.

Деталі

Кабінет міністрів затвердив у Бюджетній декларації у 2026–2028 роках та законопроєкті №14000 "Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2026 рік" прожитковий мінімум для різних вікових груп.

Прожитковий мінімум у 2026 році складає:

на одну особу – 3209 грн;

для працездатних осіб - 3 328 грн;

для осіб, які втратили працездатність - 2 595 грн;

для дітей віком до 6 років - 2 817 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 3 512 грн;

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує:

на одну особу - 8 196,64 грн;

для працездатних осіб — 8 574,01 грн;

для осіб, які втратили працездатність, — 6 895,21 грн;

для осіб, які втратили працездатність через проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, — 1 600 грн;

для дітей віком до 6 років — 7 375,23 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 9 310,74 грн.

Оскільки прожитковий мінімум є базовою основою для розрахунку низки соціальних виплат, податкових пільг та рівня соціального забезпечення населення, то комітет рекомендував перерахувати всі показники з урахуванням своїх пропозицій. Рівень прожиткового мінімуму для призначення допомоги визначається відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у 2026 – 2028 роках. Для працездатних осіб – 60%. Для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100%. Для дітей – 145% відповідного прожиткового мінімуму.

Згадали депутати і про вплив розміру прожиткового мінімуму для звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти, що передбачено Законом України від 06.06.2024 № 3788-IX "Про дошкільну освіту", адже в запропонованому урядом бюджеті на 2026 рік цей показник не збільшується.

Також прожитковий мінімум впливає на розмір податкових пільг, неоподатковуваної благодійної допомоги, а також виплат на поховання.

Крім того, комітет рекомендує установити з 1 січня 2026 року мінімальну заробітну плату у місячному розмірі — 9 664 грн замість запропонованої урядом 8 647 грн. На думку нардепів, саме такий розмір відповідає прожитковому мінімуму. За Законом України "Про оплату праці" визначено, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Нагадаємо

У 2026 році прогнозний розмір прожиткового мінімуму розраховано з урахуванням підвищення темпу індексу споживчих цін, визначеного постановою КМУ від 06.08.2025 №946 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026–2028 роки".

