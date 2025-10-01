$41.140.18
Комитет ВР предлагает увеличить прожиточный минимум до 8196 грн в 2026 году

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики рекомендовал Кабмину увеличить прожиточный минимум в 2026 году на одного человека до 8 196,64 грн. Также предлагается повысить минимальную заработную плату до 9 664 грн в месяц.

Комитет ВР предлагает увеличить прожиточный минимум до 8196 грн в 2026 году

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Кабмину увеличить прожиточный минимум в 2026 году на одного человека в месяц с 3209 грн до 8 196,64 грн. Минимальную заработную плату – с 8647 грн до 9 664 грн в месяц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на парламентскую страницу комитета.

Детали

Кабинет министров утвердил в Бюджетной декларации на 2026–2028 годы и законопроекте №14000 "Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год" прожиточный минимум для различных возрастных групп.

Прожиточный минимум в 2026 году составляет:

  • на одного человека – 3209 грн;
    • для трудоспособных лиц - 3 328 грн;
      • для лиц, утративших трудоспособность - 2 595 грн;
        • для детей в возрасте до 6 лет - 2 817 грн;
          • для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3 512 грн;

            Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует:

            • на одного человека - 8 196,64 грн;
              • для трудоспособных лиц — 8 574,01 грн;
                • для лиц, утративших трудоспособность, — 6 895,21 грн;
                  • для лиц, утративших трудоспособность из-за проживания на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, — 1 600 грн;
                    • для детей в возрасте до 6 лет — 7 375,23 грн;
                      • для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 9 310,74 грн.

                        Поскольку прожиточный минимум является базовой основой для расчета ряда социальных выплат, налоговых льгот и уровня социального обеспечения населения, то комитет рекомендовал пересчитать все показатели с учетом своих предложений. Уровень прожиточного минимума для назначения помощи определяется в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в 2026 – 2028 годах. Для трудоспособных лиц – 60%. Для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100%. Для детей – 145% соответствующего прожиточного минимума.

                        Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"16.09.25, 13:07 • 106691 просмотр

                        Вспомнили депутаты и о влиянии размера прожиточного минимума для освобождения от платы за питание ребенка в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования, что предусмотрено Законом Украины от 06.06.2024 № 3788-IX "О дошкольном образовании", ведь в предложенном правительством бюджете на 2026 год этот показатель не увеличивается.

                        Также прожиточный минимум влияет на размер налоговых льгот, необлагаемой благотворительной помощи, а также выплат на погребение.

                        Кроме того, комитет рекомендует установить с 1 января 2026 года минимальную заработную плату в месячном размере — 9 664 грн вместо предложенной правительством 8 647 грн. По мнению нардепов, именно такой размер соответствует прожиточному минимуму. Законом Украины "Об оплате труда" определено, что минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере, не меньшем прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

                        Напомним 

                        В 2026 году прогнозный размер прожиточного минимума рассчитан с учетом повышения темпа индекса потребительских цен, определенного постановлением КМУ от 06.08.2025 №946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026–2028 годы".

                        Правительство допускает пересмотр Госбюджета-2025 из-за дополнительной потребности в секторе обороны19.09.25, 12:09 • 2639 просмотров

                        Лилия Подоляк

                        ЭкономикаПолитика
                        благотворительность
                        Верховная Рада
                        Украина