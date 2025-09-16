Топ-10 ростов и сокращений расходов в госбюджете-2026: аналитика
Киев • УНН
В бюджете на 2026 год значительно возросли расходы на Национальную академию медицинских наук, Министерство энергетики, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Вместе с тем сокращены расходы на Фонд государственного имущества, Государственное космическое агентство и другие, пишет УНН со ссылкой на аналитику народного депутата Ярослава Железняка.
Детали
Топ-10 ведомств, на которые будут увеличены расходы, выглядит следующим образом:
• Национальная академия медицинских наук Украины (+332.0%)
• Министерство энергетики Украины (+194.6%)
• Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (+120.2%)
• Министерство по делам ветеранов Украины (+51.5%)
• Офис Военного омбудсмена (+48.9%)
• Министерство финансов Украины (+48.6%)
• Министерство культуры и информационной политики Украины (+41.9%)
• Министерство образования и науки Украины (+30.4%)
• Государственное бюро расследований (+23.1%)
• НКРЭКУ (+22.1%)
Кроме того, наибольшее сокращение расходов коснется следующих структур:
• Фонд государственного имущества Украины (−63.1%)
• АРМА (−35.0%)
• Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины (−21.9%)
• Государственное космическое агентство Украины (−11.7%)
• Администрация Госспецсвязи (−10.2%)
• Счетная палата (−1.6%)
• Министерство обороны Украины (−1.3%)
• СНБО (−0.3%)
• МВД (−0.1%)
• Служба внешней разведки Украины (−0.0%)
Замечу, что анализ проведен совокупно по расходам общего и специального фонда государственного бюджета и увеличение абсолютных сумм не свидетельствует об учете дополнительных средств по общему фонду
Также, по его словам, отдельно требуют анализа факторы, которые повлияли как на рост, так и на уменьшение общего объема расходов каждого отдельного ведомства.
Дополнение
Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". В данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Отмечается, что он передан на рассмотрение руководству.