Топ-10 ростов и сокращений расходов в госбюджете-2026: аналитика

Киев • УНН

 • 70 просмотра

В госбюджете на 2026 год значительно выросли расходы на Национальную академию медицинских наук, Министерство энергетики и Министерство развития общин. В то же время сокращены расходы на Фонд госимущества, Государственное космическое агентство и Министерство обороны.

Топ-10 ростов и сокращений расходов в госбюджете-2026: аналитика

В бюджете на 2026 год значительно возросли расходы на Национальную академию медицинских наук, Министерство энергетики, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Вместе с тем сокращены расходы на Фонд государственного имущества, Государственное космическое агентство и другие, пишет УНН со ссылкой на аналитику народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

Топ-10 ведомств, на которые будут увеличены расходы, выглядит следующим образом:

• Национальная академия медицинских наук Украины (+332.0%)

• Министерство энергетики Украины (+194.6%)

• Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (+120.2%)

• Министерство по делам ветеранов Украины (+51.5%)

• Офис Военного омбудсмена (+48.9%)

• Министерство финансов Украины (+48.6%)

• Министерство культуры и информационной политики Украины (+41.9%)

• Министерство образования и науки Украины (+30.4%)

• Государственное бюро расследований (+23.1%)

• НКРЭКУ (+22.1%)

Кроме того, наибольшее сокращение расходов коснется следующих структур:

• Фонд государственного имущества Украины (−63.1%)

• АРМА (−35.0%)

• Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины (−21.9%)

• Государственное космическое агентство Украины (−11.7%)

• Администрация Госспецсвязи (−10.2%)

• Счетная палата (−1.6%)

• Министерство обороны Украины (−1.3%)

• СНБО (−0.3%)

• МВД (−0.1%)

• Служба внешней разведки Украины (−0.0%)

Замечу, что анализ проведен совокупно по расходам общего и специального фонда государственного бюджета и увеличение абсолютных сумм не свидетельствует об учете дополнительных средств по общему фонду

- отметил Железняк.

Также, по его словам, отдельно требуют анализа факторы, которые повлияли как на рост, так и на уменьшение общего объема расходов каждого отдельного ведомства.

Дополнение

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". В данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Отмечается, что он передан на рассмотрение руководству.

Павел Зинченко

