Проєкт Бюджету-2026: у Рахунковій палаті вказали на найбільші ризики

Рахункова палата вказала на низку ризиків, пов’язаних з проєктом Державного бюджету на 2026 рік. Зокрема, це пов’язано з великим відсотком (40%) надходжень допомоги від партнерів, яка може припинитися у разі зміни міжнародної ситуації, пише УНН з посиланням на дослідження Рахункової палати.

Деталі

У Рахунковій палаті повідомили, що передбачений у проєкті Державного бюджету 2026 року загальний обсяг надходжень становить 5,45 трлн грн. Це на 8,8% більше, ніж затверджено на 2025 рік.

Майже 40% з них – це міжнародна допомога. Відтак аудитори застерігають - у разі змін в міжнародній політиці, або невиконання Урядом зобов’язань перед партнерами зросте ризик недостатнього наповнення державного бюджету - доповіли в Рахунковій палаті.

Рахункова палата вказала на ризики проєкту держбюджету-2026 за результатами експертизи документа. Серед них:

• ризик браку коштів для наповнення державного бюджету через недоотримання міжнародної підтримки;

• браку запланованих коштів для покриття усіх важливих потреб у сфері оборони та безпеки;

• ризик недостатньо прозорого використання коштів на реалізацію публічних інвестиційних проектів тощо.

Зважаючи на ці ризики в Рахунковій палаті прийшли до висновку, що законопроект потребує доопрацювання.

З огляду на проведену фахівцями Рахункової палати експертизу, законопроект потребує доопрацювання. Висновки Рахункової палати до законопроекту будуть надані Верховній Раді України - говориться в звіті.

Доповнення

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що уряд передбачив на 2026 рік достатній ресурс на сектор безпеки та оборони.

Щодо грошового забезпечення військовослужбовців. Ми передбачили на 2026 рік достатній ресурс на сектор безпеки та оборони. Більш того в нас є створені запобіжники для того, щоб забезпечити гідне, достатнє фінансування сектору безпеки та оборони - сказав Марченко.

Під час зустрічі з Анною Б’єрде, директоркою Світового банку з операційної діяльності, Україна представила ключові пріоритети Держбюджету на 2026 рік - оборону та соціальну стабільність, обговорила боротьбу з дефіцитом та подальші реформи.