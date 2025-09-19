Мінфін стверджує, що у Держбюджеті-2026 передбачений достатній ресурс на сектор безпеки та оборони

Уряд передбачив на 2026 рік достатній ресурс на сектор безпеки та оборони. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час "Години запитань до уряду" у ВР, передає УНН.

Щодо грошового забезпечення військовослужбовців. Ми передбачили на 2026 рік достатній ресурс на сектор безпеки та оборони. Більш того в нас є створені запобіжники для того, щоб забезпечити гідне, достатнє фінансування сектору безпеки та оборони - сказав Марченко.

За його словами, розмір грошового забезпечення має визначатися відповідними рішеннями відповідних органів сектору безпеки та оборони.

Грошовий ресурс ми передбачили на ці цілі достатній - стверджує міністр.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що ціна одного року це 120 млрд доларів. 60 млрд – дає український бюджет, а ще 60 –потрібно знайти на наступний рік.

Що передбачає Держбюджету-2026

У 2026 році загальний обсяг видатків та надання кредитів державного бюджету становитиме 4,8 трлн гривень, що на понад 415 млрд гривень більше, ніж у 2025 році (з урахуванням змін).

Доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд гривень (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд гривень більше показника 2025 року з урахуванням змін.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко вказувала, що потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Головний пріоритет Держбюджету-2026 – це оборона та безпека на яку планують виділити – 2 805,8 млрд грн, 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року зі змінами), а саме:

2 355,4 млрд грн – кошти загального фонду;

220,4 млрд грн – кошти спеціального фонду, у т.ч. 125,3 млрд грн від військового ПДФО;

200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – загальний фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд);

30 млрд грн – державні гарантії.

Проблеми з фінансуванням безпеки та оборони у 2025 році

В липні Верховній Раді довелося збільшити видатки на оборону. Видатки на сектор оборони збільшили на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська.

Проте ЗМІ писали, що до кінця цього року Україні не вистачає близько 300 млрд грн на оборонні потреби.