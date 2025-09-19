Минфин утверждает, что в Госбюджете-2026 предусмотрен достаточный ресурс на сектор безопасности и обороны
Киев • УНН
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство предусмотрело достаточный ресурс для сектора безопасности и обороны на 2026 год. Общий объем расходов и предоставления кредитов госбюджета составит 4,8 трлн грн, из которых 2 805,8 млрд грн выделят на оборону и безопасность.
Правительство предусмотрело на 2026 год достаточный ресурс на сектор безопасности и обороны. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время "Часа вопросов к правительству" в ВР, передает УНН.
Что касается денежного обеспечения военнослужащих. Мы предусмотрели на 2026 год достаточный ресурс на сектор безопасности и обороны. Более того, у нас созданы предохранители для того, чтобы обеспечить достойное, достаточное финансирование сектора безопасности и обороны
По его словам, размер денежного обеспечения должен определяться соответствующими решениями соответствующих органов сектора безопасности и обороны.
Денежный ресурс мы предусмотрели на эти цели достаточный
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщал, что цена одного года это 120 млрд долларов. 60 млрд – дает украинский бюджет, а еще 60 – нужно найти на следующий год.
Что предусматривает Госбюджет-2026
В 2026 году общий объем расходов и предоставления кредитов государственного бюджета составит 4,8 трлн гривен, что на более чем 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году (с учетом изменений).
Доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.
Премьер-министр Юлия Свириденко указывала, что потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.
Главный приоритет Госбюджета-2026 – это оборона и безопасность, на которую планируют выделить – 2 805,8 млрд грн, 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году с изменениями), а именно:
- 2 355,4 млрд грн – средства общего фонда;
- 220,4 млрд грн – средства специального фонда, в т.ч. 125,3 млрд грн от военного НДФЛ;
- 200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – общий фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд);
- 30 млрд грн – государственные гарантии.
Проблемы с финансированием безопасности и обороны в 2025 году
В июле Верховной Раде пришлось увеличить расходы на оборону. Расходы на сектор обороны увеличили на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальное - другие потребности войска.
Однако СМИ писали, что до конца этого года Украине не хватает около 300 млрд грн на оборонные нужды.