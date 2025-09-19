Минфин утверждает, что в Госбюджете-2026 предусмотрен достаточный ресурс на сектор безопасности и обороны

Правительство предусмотрело на 2026 год достаточный ресурс на сектор безопасности и обороны. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время "Часа вопросов к правительству" в ВР, передает УНН.

Что касается денежного обеспечения военнослужащих. Мы предусмотрели на 2026 год достаточный ресурс на сектор безопасности и обороны. Более того, у нас созданы предохранители для того, чтобы обеспечить достойное, достаточное финансирование сектора безопасности и обороны