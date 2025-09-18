$41.190.02
17:45
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
12:49
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
Україна представила Світовому банку пріоритети Держбюджету-2026

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Україна обговорила з директоркою Світового банку Анною Б'єрде пріоритети Держбюджету на 2026 рік, включаючи оборону та соціальну стабільність. Також йшлося про боротьбу з дефіцитом та подальші реформи, зокрема зміцнення антикорупційних інституцій.

Україна представила Світовому банку пріоритети Держбюджету-2026

Під час зустрічі з Анною Б’єрде, директоркою Світового банку з операційної діяльності, Україна представила ключові пріоритети Держбюджету на 2026 рік - оборону та соціальну стабільність, обговорила боротьбу з дефіцитом та подальші реформи. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.

Провели конструктивну зустріч з Анною Б’єрде, директоркою Світового банку з питань операційної діяльності. Я окреслила пріоритети проєкту Держбюджету України на 2026 рік, це в першу чергу оборона держави та соціальна стабільність. Розповіла про наші підходи до балансування потреб оборони та інших видатків, а також розв'язання проблеми дефіциту бюджету. Обговорили шляхи підтримки України з боку Світового банку у часи великих викликів 

- йдеться у дописі.

Прем'єрка зазначила, що Україна продовжує просувати реформи відповідно до своїх міжнародних зобов'язань. Зокрема ідеться про зміцнення антикорупційних інституцій.

Ми також домовилися про продовження контактів для поглиблення співпраці 

- додала Свириденко.

Раніше УНН писав, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася у Києві з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Сторони обговорили поступ України до членства в ЄС та безпеку українських дітей, а також відкриття представництва Європарламенту в Києві.

Рада очікує представлення Бюджету-2026 цього тижня: нардеп розкрив особливості17.09.25, 12:51 • 3076 переглядiв

Альона Уткіна

ЕкономікаПолітика
Роберта Мецола
Європейський парламент
Світовий банк
Україна
Київ