Україна представила Світовому банку пріоритети Держбюджету-2026
Україна обговорила з директоркою Світового банку Анною Б'єрде пріоритети Держбюджету на 2026 рік, включаючи оборону та соціальну стабільність. Також йшлося про боротьбу з дефіцитом та подальші реформи, зокрема зміцнення антикорупційних інституцій.
Під час зустрічі з Анною Б’єрде, директоркою Світового банку з операційної діяльності, Україна представила ключові пріоритети Держбюджету на 2026 рік - оборону та соціальну стабільність, обговорила боротьбу з дефіцитом та подальші реформи. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.
Провели конструктивну зустріч з Анною Б’єрде, директоркою Світового банку з питань операційної діяльності. Я окреслила пріоритети проєкту Держбюджету України на 2026 рік, це в першу чергу оборона держави та соціальна стабільність. Розповіла про наші підходи до балансування потреб оборони та інших видатків, а також розв'язання проблеми дефіциту бюджету. Обговорили шляхи підтримки України з боку Світового банку у часи великих викликів
Прем'єрка зазначила, що Україна продовжує просувати реформи відповідно до своїх міжнародних зобов'язань. Зокрема ідеться про зміцнення антикорупційних інституцій.
Ми також домовилися про продовження контактів для поглиблення співпраці
