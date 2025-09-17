$41.180.06
09:20
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Рада очікує представлення Бюджету-2026 цього тижня: нардеп розкрив особливості

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Проєкт Державного бюджету на 2026 рік, схвалений Кабміном з дефіцитом 18,4% ВВП, буде представлений у Верховній Раді у п'ятницю. Документ передбачає видатки 4,8 трлн гривень та доходи 2,826 трлн гривень, зі збільшенням видатків на оборону до 2,8 трлн гривень.

Рада очікує представлення Бюджету-2026 цього тижня: нардеп розкрив особливості

У Верховній Раді очікують представлення проєкту Державного бюджету на 2026 рік у п'ятницю, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У пʼятницю буде представлення Бюджету", - зазначив Железняк.

З його слів, сьогодні Рада "проголосувала процедурне рішення (155) - щоб окремо було заслухано наступних розпорядників коштів щодо їх видатків": Міністерство економіки, Міністерство освіти, Міністерство соцполітики, Мінвідновлення.

"Рішення набрало необхідну кількість голосів. Тож чекаємо", - зазначив він.

Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"16.09.25, 13:07 • 87834 перегляди

Доповнення

Кабінет міністрів України схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП. Він передбачає видатки 4,8 трлн гривень та доходи 2,826 трлн гривень, що на майже 450 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.

Уряд у 2026 році планує збільшити видатки на оборону на майже 170 млрд гривень, що буде становити 2,8 трлн гривень, або 27,2% ВВП.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Міністерство соціальної політики України
Міністерство освіти і науки України
Верховна Рада України
Ярослав Железняк