Рада очікує представлення Бюджету-2026 цього тижня: нардеп розкрив особливості

У Верховній Раді очікують представлення проєкту Державного бюджету на 2026 рік у п'ятницю, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У пʼятницю буде представлення Бюджету", - зазначив Железняк.

З його слів, сьогодні Рада "проголосувала процедурне рішення (155) - щоб окремо було заслухано наступних розпорядників коштів щодо їх видатків": Міністерство економіки, Міністерство освіти, Міністерство соцполітики, Мінвідновлення.

"Рішення набрало необхідну кількість голосів. Тож чекаємо", - зазначив він.

Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"

Доповнення

Кабінет міністрів України схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП. Він передбачає видатки 4,8 трлн гривень та доходи 2,826 трлн гривень, що на майже 450 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.

Уряд у 2026 році планує збільшити видатки на оборону на майже 170 млрд гривень, що буде становити 2,8 трлн гривень, або 27,2% ВВП.