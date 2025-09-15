Видатки на оборону зростуть на майже 170 млрд гривень - проєкт Бюджету-2026

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15:43 • 2348 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 9106 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 15227 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 19863 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 48010 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 33981 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 31373 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 35535 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 57425 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72940 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.9м/с
43%
753мм
Популярнi новини
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 21505 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 19299 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 29471 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 24484 перегляди
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови ГенпрокурораPhoto11:55 • 9672 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 24773 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 29757 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 48010 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 29478 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 108580 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Європа
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 19523 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 21723 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 30171 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 36442 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 85877 перегляди
Актуальне
TikTok
Truth Social
Bild
The New York Times
Шахед-136

Видатки на оборону зростуть на майже 170 млрд гривень - проєкт Бюджету-2026

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Кабінет міністрів у 2026 році планує збільшити видатки на оборону на майже 170 млрд гривень, до 2,8 трлн гривень, що становитиме 27,2% ВВП. Продовжується фокус на фінансування вітчизняного оборонно-промислового комплексу, зокрема на виготовлення боєприпасів та ракетного озброєння.

Видатки на оборону зростуть на майже 170 млрд гривень - проєкт Бюджету-2026

Кабінет міністрів у 2026 році планує збільшити видатки на оборону на майже 170 млрд гривень, що буде становити 2,8 трлн гривень, або 27,2% ВВП. Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає УНН.

Деталі

Відповідно до проєкту закону, на оборону та безпеку планується передбачити 2 трлн 805,8 млрд гривень, що становить 27,2% ВВП. Це на 168,6 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.

2,3 трлн планується передбачити з загального фонду, 220,4 млрд гривень - кошти спеціального фонду, у т.ч. 125,3 млрд гривень від військового ПДФО. 200 млрд гривень - резерв (140,0 млрд гривень - загальний фонд, 60,0 млрд гривень - спецфонд), 30 млрд гривень - державні гарантії.

Також продовжуємо фокус на фінансування вітчизняного оборонно-промислового комплексу, зокрема на виготовлення боєприпасів, ракетного озброєння, протиракетної оборони, авіаційної та бронетанкової техніки в проекті передбачено 44,3 млрд гривень (36,7 млрд гривень за рахунок зарахування військового ПДФО до спеціального фонду державного бюджету)

- зазначили в Мінфіні.

Нагадаємо

Уряд України схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає видатки 4,8 трлн грн та доходи 2,826 трлн грн. Дефіцит бюджету прогнозується на рівні 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становить 2,079 трлн грн.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономікаПолітика
Міністерство фінансів України