Видатки на оборону зростуть на майже 170 млрд гривень - проєкт Бюджету-2026
Київ • УНН
Кабінет міністрів у 2026 році планує збільшити видатки на оборону на майже 170 млрд гривень, що буде становити 2,8 трлн гривень, або 27,2% ВВП. Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає УНН.
Деталі
Відповідно до проєкту закону, на оборону та безпеку планується передбачити 2 трлн 805,8 млрд гривень, що становить 27,2% ВВП. Це на 168,6 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.
2,3 трлн планується передбачити з загального фонду, 220,4 млрд гривень - кошти спеціального фонду, у т.ч. 125,3 млрд гривень від військового ПДФО. 200 млрд гривень - резерв (140,0 млрд гривень - загальний фонд, 60,0 млрд гривень - спецфонд), 30 млрд гривень - державні гарантії.
Також продовжуємо фокус на фінансування вітчизняного оборонно-промислового комплексу, зокрема на виготовлення боєприпасів, ракетного озброєння, протиракетної оборони, авіаційної та бронетанкової техніки в проекті передбачено 44,3 млрд гривень (36,7 млрд гривень за рахунок зарахування військового ПДФО до спеціального фонду державного бюджету)
Нагадаємо
Уряд України схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає видатки 4,8 трлн грн та доходи 2,826 трлн грн. Дефіцит бюджету прогнозується на рівні 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становить 2,079 трлн грн.