Видатки на оборону зростуть на майже 170 млрд гривень - проєкт Бюджету-2026

Кабінет міністрів у 2026 році планує збільшити видатки на оборону на майже 170 млрд гривень, що буде становити 2,8 трлн гривень, або 27,2% ВВП. Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає УНН.

Відповідно до проєкту закону, на оборону та безпеку планується передбачити 2 трлн 805,8 млрд гривень, що становить 27,2% ВВП. Це на 168,6 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.

2,3 трлн планується передбачити з загального фонду, 220,4 млрд гривень - кошти спеціального фонду, у т.ч. 125,3 млрд гривень від військового ПДФО. 200 млрд гривень - резерв (140,0 млрд гривень - загальний фонд, 60,0 млрд гривень - спецфонд), 30 млрд гривень - державні гарантії.

Також продовжуємо фокус на фінансування вітчизняного оборонно-промислового комплексу, зокрема на виготовлення боєприпасів, ракетного озброєння, протиракетної оборони, авіаційної та бронетанкової техніки в проекті передбачено 44,3 млрд гривень (36,7 млрд гривень за рахунок зарахування військового ПДФО до спеціального фонду державного бюджету)