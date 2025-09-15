Расходы на оборону вырастут почти на 170 млрд гривен - проект Бюджета-2026
Киев • УНН
Кабинет министров в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону почти на 170 млрд гривен, что составит 2,8 трлн гривен, или 27,2% ВВП. Об этом сообщает Министерство финансов, передает УНН.
Детали
В соответствии с проектом закона, на оборону и безопасность планируется предусмотреть 2 трлн 805,8 млрд гривен, что составляет 27,2% ВВП. Это на 168,6 млрд гривен больше, чем в 2025 году.
2,3 трлн планируется предусмотреть из общего фонда, 220,4 млрд гривен - средства специального фонда, в т.ч. 125,3 млрд гривен от военного НДФЛ. 200 млрд гривен - резерв (140,0 млрд гривен - общий фонд, 60,0 млрд гривен - спецфонд), 30 млрд гривен - государственные гарантии.
Также продолжаем фокус на финансирование отечественного оборонно-промышленного комплекса, в частности на изготовление боеприпасов, ракетного вооружения, противоракетной обороны, авиационной и бронетанковой техники в проекте предусмотрено 44,3 млрд гривен (36,7 млрд гривен за счет зачисления военного НДФЛ в специальный фонд государственного бюджета)
Напомним
Правительство Украины одобрило проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает расходы 4,8 трлн грн и доходы 2,826 трлн грн. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании составляет 2,079 трлн грн.