Расходы на оборону вырастут почти на 170 млрд гривен - проект Бюджета-2026

Кабинет министров в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону почти на 170 млрд гривен, что составит 2,8 трлн гривен, или 27,2% ВВП. Об этом сообщает Министерство финансов, передает УНН.

В соответствии с проектом закона, на оборону и безопасность планируется предусмотреть 2 трлн 805,8 млрд гривен, что составляет 27,2% ВВП. Это на 168,6 млрд гривен больше, чем в 2025 году.

2,3 трлн планируется предусмотреть из общего фонда, 220,4 млрд гривен - средства специального фонда, в т.ч. 125,3 млрд гривен от военного НДФЛ. 200 млрд гривен - резерв (140,0 млрд гривен - общий фонд, 60,0 млрд гривен - спецфонд), 30 млрд гривен - государственные гарантии.

Также продолжаем фокус на финансирование отечественного оборонно-промышленного комплекса, в частности на изготовление боеприпасов, ракетного вооружения, противоракетной обороны, авиационной и бронетанковой техники в проекте предусмотрено 44,3 млрд гривен (36,7 млрд гривен за счет зачисления военного НДФЛ в специальный фонд государственного бюджета)