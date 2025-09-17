Рада ожидает представления Бюджета-2026 на этой неделе: нардеп раскрыл особенности
Киев • УНН
Проект Государственного бюджета на 2026 год, одобренный Кабмином с дефицитом 18,4% ВВП, будет представлен в Верховной Раде в пятницу. Документ предусматривает расходы 4,8 трлн гривен и доходы 2,826 трлн гривен, с увеличением расходов на оборону до 2,8 трлн гривен.
В Верховной Раде ожидают представления проекта Государственного бюджета на 2026 год в пятницу, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
Подробности
"В пятницу будет представление Бюджета", - отметил Железняк.
По его словам, сегодня Рада "проголосовала процедурное решение (155) - чтобы отдельно были заслушаны следующие распорядители средств относительно их расходов": Министерство экономики, Министерство образования, Министерство соцполитики, Минвосстановления.
"Решение набрало необходимое количество голосов. Так что ждем", - отметил он.
Дополнение
Кабинет министров Украины одобрил проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП. Он предусматривает расходы 4,8 трлн гривен и доходы 2,826 трлн гривен, что почти на 450 млрд гривен больше, чем в 2025 году.
Правительство в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону почти на 170 млрд гривен, что составит 2,8 трлн гривен, или 27,2% ВВП.