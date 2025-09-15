Проєкт Бюджету-2026 передбачає видатки 4,8 трлн гривень, а доходи - 2,8 трлн гривень
Київ • УНН
Кабінет міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає видатки 4,8 трлн гривень та доходи 2,826 трлн гривень, що на майже 450 млрд гривень більше, ніж у 2025 році. Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає УНН.
Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про Державний бюджет на 2026 рік. Документ підготовлено вчасно, він є збалансованим і забезпечує передбачуване фінансування пріоритетів держави. Як і в минулі роки, після початку повномасштабного вторгнення рф, весь внутрішній фінансовий ресурс, а це власні надходження (податки, митні платежі, акцизи, збори) і запозичення, уряд спрямовує на забезпечення ефективного опору агресору. У 2026 році загальний обсяг видатків та надання кредитів державного бюджету становитиме 4,8 трлн гривень, що на понад 415 млрд гривень більше, ніж у 2025 році (з урахуванням змін)
Зазначається, що доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд гривень (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд гривень більше показника 2025 року з урахуванням змін.
Уряд ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передає його на розгляд Верховної Ради.