Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
14:18 • 9382 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
12:27 • 15337 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
15 вересня, 09:58 • 19968 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
15 вересня, 05:44 • 48177 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 34019 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 31395 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
14 вересня, 13:13 • 35543 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 57435 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
13 вересня, 14:03 • 72943 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
15 вересня, 05:44 • 48177 перегляди
Проєкт Бюджету-2026 передбачає видатки 4,8 трлн гривень, а доходи - 2,8 трлн гривень

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік. Документ передбачає видатки 4,8 трлн гривень та доходи 2,826 трлн гривень.

Проєкт Бюджету-2026 передбачає видатки 4,8 трлн гривень, а доходи - 2,8 трлн гривень

Кабінет міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає видатки 4,8 трлн гривень та доходи 2,826 трлн гривень, що на майже 450 млрд гривень більше, ніж у 2025 році. Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає УНН.

Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про Державний бюджет на 2026 рік. Документ підготовлено вчасно, він є збалансованим і забезпечує передбачуване фінансування пріоритетів держави. Як і в минулі роки, після початку повномасштабного вторгнення рф, весь внутрішній фінансовий ресурс, а це власні надходження (податки, митні платежі, акцизи, збори) і запозичення, уряд спрямовує на забезпечення ефективного опору агресору. У 2026 році загальний обсяг видатків та надання кредитів державного бюджету становитиме 4,8 трлн гривень, що на понад 415 млрд гривень більше, ніж у 2025 році (з урахуванням змін) 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд гривень (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд гривень більше показника 2025 року з урахуванням змін.

Нагадаємо

Уряд ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передає його на розгляд Верховної Ради.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Міністерство фінансів України
Верховна Рада України