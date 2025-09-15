Проект Бюджета-2026 предусматривает расходы 4,8 трлн гривен, а доходы - 2,8 трлн гривен

Кабинет министров одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает расходы в 4,8 трлн гривен и доходы в 2,826 трлн гривен, что почти на 450 млрд гривен больше, чем в 2025 году. Об этом сообщает Министерство финансов, передает УНН.

Кабинет Министров утвердил проект закона о Государственном бюджете на 2026 год. Документ подготовлен своевременно, он сбалансирован и обеспечивает предсказуемое финансирование приоритетов государства. Как и в прошлые годы, после начала полномасштабного вторжения РФ, весь внутренний финансовый ресурс, а это собственные поступления (налоги, таможенные платежи, акцизы, сборы) и заимствования, правительство направляет на обеспечение эффективного сопротивления агрессору. В 2026 году общий объем расходов и предоставления кредитов государственного бюджета составит 4,8 трлн гривен, что более чем на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году (с учетом изменений) - говорится в сообщении.

Отмечается, что доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.

Напомним

Правительство приняло проект Государственного бюджета Украины на 2026 год и передает его на рассмотрение Верховной Рады.