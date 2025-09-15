$41.280.03
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Проект Бюджета-2026 предусматривает расходы 4,8 трлн гривен, а доходы - 2,8 трлн гривен

Киев • УНН

Кабинет Министров одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год. Документ предусматривает расходы 4,8 трлн гривен и доходы 2,826 трлн гривен.

Проект Бюджета-2026 предусматривает расходы 4,8 трлн гривен, а доходы - 2,8 трлн гривен

Кабинет министров одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает расходы в 4,8 трлн гривен и доходы в 2,826 трлн гривен, что почти на 450 млрд гривен больше, чем в 2025 году. Об этом сообщает Министерство финансов, передает УНН.

Кабинет Министров утвердил проект закона о Государственном бюджете на 2026 год. Документ подготовлен своевременно, он сбалансирован и обеспечивает предсказуемое финансирование приоритетов государства. Как и в прошлые годы, после начала полномасштабного вторжения РФ, весь внутренний финансовый ресурс, а это собственные поступления (налоги, таможенные платежи, акцизы, сборы) и заимствования, правительство направляет на обеспечение эффективного сопротивления агрессору. В 2026 году общий объем расходов и предоставления кредитов государственного бюджета составит 4,8 трлн гривен, что более чем на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году (с учетом изменений) 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.

Напомним

Правительство приняло проект Государственного бюджета Украины на 2026 год и передает его на рассмотрение Верховной Рады.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Министерство финансов Украины
Верховная Рада