Прем'єр-міністерка України зустрілася з президенткою Європарламенту: стали відомі деталі

$41.180.06
48.660.16
ukenru
19:21 • 9072 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17:46 • 14223 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 16811 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 17251 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 23298 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 35285 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33690 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 39669 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39040 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 106738 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.5м/с
89%
749мм
Популярнi новини
У Дніпрі після атаки дронів здійнялися стовпи димуPhoto17 вересня, 16:15 • 5364 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 7874 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 8646 перегляди
Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України18:10 • 6486 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою18:36 • 5754 перегляди
Публікації
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo19:21 • 9072 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 24745 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 56489 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 106738 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 123664 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Європа
Реклама
УНН Lite
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою18:36 • 5760 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 8654 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 7882 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 41643 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 46770 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
E-6 Mercury

Прем'єр-міністерка України зустрілася з президенткою Європарламенту: стали відомі деталі

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася у Києві з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Сторони обговорили поступ України до членства в ЄС та безпеку українських дітей, а також відкриття представництва Європарламенту в Києві.

Прем'єр-міністерка України зустрілася з президенткою Європарламенту: стали відомі деталі

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілась у Києві з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Про це вона повідомила у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами Свириденко, вона подякувала Мецолі за її лідерство у "продовженні всебічної підтримки нашої держави" та привітала рішення про відкриття постійного представництва Європарламенту в Києві.

Обмінялися думками щодо поступу України до членства в ЄС та відкриття переговорних кластерів. Ми цінуємо залученість Євросоюзу до підтримки та фінансування українського оборонного виробництва як ключового фактора безпеки для всієї Європи

- написала Свириденко.

Вона додала, що під час зустрічі окрему увагу сторони приділили безпеці українських дітей в частині будівництва укриттів для садочків, шкіл та університетів, а також реалізації урядових програм шкільного харчування.

Нагадаємо

Голова Європарламенту Роберта Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європейського парламенту у Києві під час виступу у Верховній Раді 17 вересня. Вона також наголосила на необхідності справжнього миру для України та анонсувала 19-й пакет санкцій проти росії.

Мецола: ЄС надав Україні допомоги на 169 млрд євро, з яких 63 млрд пішли на військову підтримку 17.09.25, 12:18 • 2530 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Юлія Свириденко
Роберта Мецола
Європейський парламент
Європейський Союз
Європа
Україна
Київ