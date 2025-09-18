Прем'єр-міністерка України зустрілася з президенткою Європарламенту: стали відомі деталі
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася у Києві з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Сторони обговорили поступ України до членства в ЄС та безпеку українських дітей, а також відкриття представництва Європарламенту в Києві.
Деталі
За словами Свириденко, вона подякувала Мецолі за її лідерство у "продовженні всебічної підтримки нашої держави" та привітала рішення про відкриття постійного представництва Європарламенту в Києві.
Обмінялися думками щодо поступу України до членства в ЄС та відкриття переговорних кластерів. Ми цінуємо залученість Євросоюзу до підтримки та фінансування українського оборонного виробництва як ключового фактора безпеки для всієї Європи
Вона додала, що під час зустрічі окрему увагу сторони приділили безпеці українських дітей в частині будівництва укриттів для садочків, шкіл та університетів, а також реалізації урядових програм шкільного харчування.
Голова Європарламенту Роберта Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європейського парламенту у Києві під час виступу у Верховній Раді 17 вересня. Вона також наголосила на необхідності справжнього миру для України та анонсувала 19-й пакет санкцій проти росії.
