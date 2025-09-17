Мецола: ЄС надав Україні допомоги на 169 млрд євро, з яких 63 млрд пішли на військову підтримку
Київ • УНН
Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС мобілізував 169 мільярдів євро допомоги для України, включаючи 63 мільярди на військову підтримку. Вона також зазначила про рух щодо використання заморожених російських активів та збільшення інвестицій в оборонну промисловість України.
Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС вже надав Україні 169 млрд євро допомоги, зокрема військової. Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді, пише УНН.
Європейський Союз вже мобілізував 169 млрд євро, з яких 63 млрд - військова підтримка. Ми рухаємося вперед щодо використання заморожених російських активів. Ми збільшуємо інвестиції в оборонну промисловість України, розширюємо закупівлі від українських виробників і рухаємося вперед щодо наших нових спільних ініціатив, таких як новий альянс дронів
Вона підкреслила, що у ЄС знають, що потрібно робити значно більше, щоб продовжувати фінансову підтримку Україні.
Доповнення
Голова Європарламенту Роберта Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європейського парламенту у Києві під час виступу у Верховній Раді 17 вересня. Вона також наголосила на необхідності справжнього миру для України та анонсувала 19-й пакет санкцій проти росії.