Мецола: ЄС надав Україні допомоги на 169 млрд євро, з яких 63 млрд пішли на військову підтримку

День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 85224 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 85518 перегляди
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Мецола: ЄС надав Україні допомоги на 169 млрд євро, з яких 63 млрд пішли на військову підтримку

Київ

 • 100 перегляди

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС мобілізував 169 мільярдів євро допомоги для України, включаючи 63 мільярди на військову підтримку. Вона також зазначила про рух щодо використання заморожених російських активів та збільшення інвестицій в оборонну промисловість України.

Мецола: ЄС надав Україні допомоги на 169 млрд євро, з яких 63 млрд пішли на військову підтримку

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС вже надав Україні 169 млрд євро допомоги, зокрема військової. Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді, пише УНН.

Європейський Союз вже мобілізував 169 млрд євро, з яких 63 млрд - військова підтримка. Ми рухаємося вперед щодо використання заморожених російських активів. Ми збільшуємо інвестиції в оборонну промисловість України, розширюємо закупівлі від українських виробників і рухаємося вперед щодо наших нових спільних ініціатив, таких як новий альянс дронів

- сказала Мецола.

Вона підкреслила, що у ЄС знають, що потрібно робити значно більше, щоб продовжувати фінансову підтримку Україні.

Доповнення

Голова Європарламенту Роберта Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європейського парламенту у Києві під час виступу у Верховній Раді 17 вересня. Вона також наголосила на необхідності справжнього миру для України та анонсувала 19-й пакет санкцій проти росії.

Ольга Розгон

