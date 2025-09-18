$41.180.06
Премьер-министр Украины встретилась с президентом Европарламента: стали известны детали

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась в Киеве с президентом Европарламента Робертой Метсолой. Стороны обсудили прогресс Украины на пути к членству в ЕС и безопасность украинских детей, а также открытие представительства Европарламента в Киеве.

Премьер-министр Украины встретилась с президентом Европарламента: стали известны детали

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась в Киеве с президентом Европарламента Робертой Метсолой. Об этом она сообщила в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам Свириденко, она поблагодарила Метсолу за ее лидерство в "продолжении всесторонней поддержки нашего государства" и приветствовала решение об открытии постоянного представительства Европарламента в Киеве.

Обменялись мнениями относительно продвижения Украины к членству в ЕС и открытия переговорных кластеров. Мы ценим вовлеченность Евросоюза в поддержку и финансирование украинского оборонного производства как ключевого фактора безопасности для всей Европы

- написала Свириденко.

Она добавила, что во время встречи особое внимание стороны уделили безопасности украинских детей в части строительства укрытий для детских садов, школ и университетов, а также реализации правительственных программ школьного питания.

Напомним

Глава Европарламента Роберта Метсола объявила об открытии постоянного представительства Европейского парламента в Киеве во время выступления в Верховной Раде 17 сентября. Она также подчеркнула необходимость подлинного мира для Украины и анонсировала 19-й пакет санкций против России.

Вадим Хлюдзинский

