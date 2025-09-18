Премьер-министр Украины встретилась с президентом Европарламента: стали известны детали
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась в Киеве с президентом Европарламента Робертой Метсолой. Стороны обсудили прогресс Украины на пути к членству в ЕС и безопасность украинских детей, а также открытие представительства Европарламента в Киеве.
Детали
По словам Свириденко, она поблагодарила Метсолу за ее лидерство в "продолжении всесторонней поддержки нашего государства" и приветствовала решение об открытии постоянного представительства Европарламента в Киеве.
Обменялись мнениями относительно продвижения Украины к членству в ЕС и открытия переговорных кластеров. Мы ценим вовлеченность Евросоюза в поддержку и финансирование украинского оборонного производства как ключевого фактора безопасности для всей Европы
Она добавила, что во время встречи особое внимание стороны уделили безопасности украинских детей в части строительства укрытий для детских садов, школ и университетов, а также реализации правительственных программ школьного питания.
Напомним
Глава Европарламента Роберта Метсола объявила об открытии постоянного представительства Европейского парламента в Киеве во время выступления в Верховной Раде 17 сентября. Она также подчеркнула необходимость подлинного мира для Украины и анонсировала 19-й пакет санкций против России.
