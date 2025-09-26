Проект Бюджета-2026: в Счетной палате указали на крупнейшие риски

Счетная палата указала на ряд рисков, связанных с проектом Государственного бюджета на 2026 год. В частности, это связано с большим процентом (40%) поступлений помощи от партнеров, которая может прекратиться в случае изменения международной ситуации, пишет УНН со ссылкой на исследование Счетной палаты.

Детали

В Счетной палате сообщили, что предусмотренный в проекте Государственного бюджета 2026 года общий объем поступлений составляет 5,45 трлн грн. Это на 8,8% больше, чем утверждено на 2025 год.

Почти 40% из них – это международная помощь. Следовательно, аудиторы предостерегают – в случае изменений в международной политике или невыполнения Правительством обязательств перед партнерами возрастет риск недостаточного наполнения государственного бюджета - доложили в Счетной палате.

Счетная палата указала на риски проекта госбюджета-2026 по результатам экспертизы документа. Среди них:

• риск нехватки средств для наполнения государственного бюджета из-за недополучения международной поддержки;

• нехватки запланированных средств для покрытия всех важных потребностей в сфере обороны и безопасности;

• риск недостаточно прозрачного использования средств на реализацию публичных инвестиционных проектов и т.д.

Учитывая эти риски, в Счетной палате пришли к выводу, что законопроект нуждается в доработке.

Учитывая проведенную специалистами Счетной палаты экспертизу, законопроект нуждается в доработке. Выводы Счетной палаты к законопроекту будут предоставлены Верховной Раде Украины - говорится в отчете.

Дополнение

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что правительство предусмотрело на 2026 год достаточный ресурс на сектор безопасности и обороны.

Что касается денежного обеспечения военнослужащих. Мы предусмотрели на 2026 год достаточный ресурс на сектор безопасности и обороны. Более того, у нас созданы предохранители для того, чтобы обеспечить достойное, достаточное финансирование сектора безопасности и обороны - сказал Марченко.

Во время встречи с Анной Бьерде, директором Всемирного банка по операционной деятельности, Украина представила ключевые приоритеты Госбюджета на 2026 год - оборону и социальную стабильность, обсудила борьбу с дефицитом и дальнейшие реформы.