Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Київ • УНН
Адвокат Ігор Ясько розповів про два способи переоформлення авто в Україні: офлайн у сервісному центрі МВС та онлайн через "Дію". Він деталізував вартість, необхідні документи, податки та збори, а також переваги й недоліки кожного методу.
Переоформити авто в Україні можна двома способами: офлайн в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ, або онлайн через сервіс "Дія". У коментарі УНН адвокат юридичної компанії "Winner" Ігор Ясько розповів, скільки коштує послуга, які необхідні документи, а також навів плюси та мінуси різних методів.
Переоформлення авто: де проводять процедуру та основні способи
Переоформити авто у 2025 році можна або офлайн в сервісному центрі МВС, або онлайн через "Дію", а вартість складається з офіційних платежів сервісного центру, можливого пенсійного збору та податків з продажу
Де і якими способами переоформлюють авто:
- територіальні сервісні центри МВС: класичний варіант, потрібна фізична присутність сторін та авто, проводиться огляд, перевірка номерів та документів, видають новий техпасорт і за потреби нові номера;
- онлайн через “Дію”: працює відновлена послуга перереєстрації, договір купівлі-продажу формується в застосунку, а новий техпаспорт і, за потреби, номера можна отримати в сервісному центрі або поштою.
Скільки коштує переоформлення авто: офіційні платежі та додаткові витрати
Ясько наводить базові офіційні платежі за перереєстрацію легковика (без урахування пенсійного збору та податків), зокрема:
- адміністративний збір - орієнтовно 350 гривень;
- бланк свідоцтва про реєстрацію (техпаспорт) - орієнтовно 486–606 гривень (залежить від переліку послуг та оновлених тарифів);
- номерні знаки (якщо змінюються) - близько 350 гривень;
У сумі стандартна перереєстрація легкового авто у 2025 році без пенсійного збору коштує приблизно 1 100 - 1 300 гривень
Проте, за його словами, додатковими витратами можуть бути:
- послуги посередників/автосалону/брокера (оформлення “під ключ”) - договірна сума, часто від кількох тисяч гривень;
- додатковий експертний огляд або розширена експертиза, якщо є сумніви щодо номерів кузова/двигуна;
- страхування (якщо оформлюється одразу) - вартість залежить від поліса ОСЦПВ/КАСКО.
Документи для переоформлення авто: що потрібно підготувати
Адвокат пояснює, що зазвичай для переоформлення авто необхідно підготувати:
- паспорт та РНОКПП (картка платника податків) продавця і покупця або ID-картка з витягом;
- свідоцтво про реєстрацію авто (техпаспорт);
- документ, що підтверджує право власності/підставу переоформлення: договір купівлі-продажу, договір дарування, рішення суду тощо (у випадку “Дії” електронний договір формується в сервісі);
- квитанції про сплату адміністративного збору, вартості бланка техпаспорта, номерних знаків та, за потреби, збору до Пенсійного фонду;
- документи про відсутність обтяжень (якщо вимагатиме сервісний центр: інформація про арешт/заставу перевіряється за реєстрами).
Авто обов’язково подається на огляд, де перевіряють ідентифікаційні номери та фіксують технічний стан
Податки при переоформленні авто: коли і скільки доведеться сплатити
Тут важливо розрізняти два блоки: пенсійний збір при першій реєстрації і податки з доходу від продажу авто. Пенсійний збір (перша реєстрація авто на території України): сплачується покупцем при першій постановці легкового авто на облік, але не при кожному переоформленні між фізособами, якщо авто вже було зареєстровано в Україні. Податки з доходу від продажу авто (для фізосіб): оподатковується дохід продавця, а не сам факт перереєстрації
Він повідомив, що ставки пенсійного збору у 2025 році наступні:
- 3% - якщо вартість авто не перевищує 499 620 гривень;
- 4% - якщо вартість від 499 620 до 878 120 гривень;
- 5% - якщо вартість понад 878 120 гривень.
Для електромобілів пенсійний збір при першій реєстрації не стягується
Також з 1 грудня 2024 року діють такі правила для легкових авто протягом одного календарного року при перепродажі авто:
- продаж першого авто - 0% ПДФО, але військовий збір 5% все одно сплачується;
- продаж другого авто - 5% ПДФО + 5% військовий збір від суми доходу;
- продаж третього та кожного наступного -18% ПДФО + 5% військовий збір (загалом до 23%).
Таким чином покупець зазвичай платить офіційні платежі сервісного центру та, при першій реєстрації, пенсійний збір. Продавець сплачує ПДФО (0, 5 або 18%) і 5% військового збору залежно від того, яке за рахунком авто продається в поточному році
Плюси та мінуси різних методів оформлення
Ясько наводить різні плюси та мінуси методів оформлення. Наприклад, плюси сервісного центру МВС: можна оформити будь-яке авто, повна перевірка й консультація фахівця, мінімум цифрових ризиків. Мінуси: черги (хоча працюють за записом), витрата часу, необхідність особистої присутності.
Плюси "Дії": швидкість (близько 15–20 хв на етапі створення угоди), менше бюрократії, частина даних підтягується автоматично. Мінуси: залежність від коректної роботи сервісу, технічні вимоги до сторін (КЕП, наявність застосунку), обмеження за типом ситуацій.
