Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Адвокат Ігор Ясько розповів про два способи переоформлення авто в Україні: офлайн у сервісному центрі МВС та онлайн через "Дію". Він деталізував вартість, необхідні документи, податки та збори, а також переваги й недоліки кожного методу.

Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів

Переоформити авто в Україні можна двома способами: офлайн в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ, або онлайн через сервіс "Дія". У коментарі УНН адвокат юридичної компанії "Winner" Ігор Ясько розповів, скільки коштує послуга, які необхідні документи, а також навів плюси та мінуси різних методів. 

Переоформлення авто: де проводять процедуру та основні способи

Переоформити авто у 2025 році можна або офлайн в сервісному центрі МВС, або онлайн через "Дію", а вартість складається з офіційних платежів сервісного центру, можливого пенсійного збору та податків з продажу 

- каже Ясько. 

Де і якими способами переоформлюють авто: 

  • територіальні сервісні центри МВС: класичний варіант, потрібна фізична присутність сторін та авто, проводиться огляд, перевірка номерів та документів, видають новий техпасорт і за потреби нові номера;
    • онлайн через “Дію”: працює відновлена послуга перереєстрації, договір купівлі-продажу формується в застосунку, а новий техпаспорт і, за потреби, номера можна отримати в сервісному центрі або поштою.

      Авторинок ЄС зріс на 5,8% у жовтні: електрокари популярні попри падіння продажів Tesla25.11.25, 14:13 • 2193 перегляди

      Скільки коштує переоформлення авто: офіційні платежі та додаткові витрати

      Ясько наводить базові офіційні платежі за перереєстрацію легковика (без урахування пенсійного збору та податків), зокрема: 

      • адміністративний збір - орієнтовно 350 гривень;
        • бланк свідоцтва про реєстрацію (техпаспорт) - орієнтовно 486–606 гривень (залежить від переліку послуг та оновлених тарифів);
          • номерні знаки (якщо змінюються) - близько 350 гривень;

            У сумі стандартна перереєстрація легкового авто у 2025 році без пенсійного збору коштує приблизно 1 100 - 1 300 гривень 

            - зазначає Ясько. 

            У "Дії" дозволили оформлення ДТП через європротокол: як це працюватиме11.12.25, 10:33 • 2222 перегляди

            Проте, за його словами, додатковими витратами можуть бути: 

            • послуги посередників/автосалону/брокера (оформлення “під ключ”) -  договірна сума, часто від кількох тисяч гривень;
              • додатковий експертний огляд або розширена експертиза, якщо є сумніви щодо номерів кузова/двигуна;
                • страхування (якщо оформлюється одразу) - вартість залежить від поліса ОСЦПВ/КАСКО.

                  Документи для переоформлення авто: що потрібно підготувати

                  Адвокат пояснює, що зазвичай для переоформлення авто необхідно підготувати: 

                  • паспорт та РНОКПП (картка платника податків) продавця і покупця або ID-картка з витягом;
                    • свідоцтво про реєстрацію авто (техпаспорт);
                      • документ, що підтверджує право власності/підставу переоформлення: договір купівлі-продажу, договір дарування, рішення суду тощо (у випадку “Дії” електронний договір формується в сервісі);
                        • квитанції про сплату адміністративного збору, вартості бланка техпаспорта, номерних знаків та, за потреби, збору до Пенсійного фонду;
                          • документи про відсутність обтяжень (якщо вимагатиме сервісний центр: інформація про арешт/заставу перевіряється за реєстрами). 

                            Авто обов’язково подається на огляд, де перевіряють ідентифікаційні номери та фіксують технічний стан 

                            - розповідає адвокат. 

                            Як перевірити справжність свідоцтва про реєстрацію авто: МВС озвучило поради04.11.25, 14:09 • 2224 перегляди

                            Податки при переоформленні авто: коли і скільки доведеться сплатити

                            Тут важливо розрізняти два блоки: пенсійний збір при першій реєстрації і податки з доходу від продажу авто. Пенсійний збір (перша реєстрація авто на території України): сплачується покупцем при першій постановці легкового авто на облік, але не при кожному переоформленні між фізособами, якщо авто вже було зареєстровано в Україні. Податки з доходу від продажу авто (для фізосіб): оподатковується дохід продавця, а не сам факт перереєстрації 

                            - зазначає Ясько. 

                            Він повідомив, що ставки пенсійного збору у 2025 році наступні:

                            • 3% - якщо вартість авто не перевищує 499 620 гривень;
                              • 4% -  якщо вартість від 499 620 до 878 120 гривень;
                                • 5% -  якщо вартість понад 878 120 гривень. 

                                  Для електромобілів пенсійний збір при першій реєстрації не стягується 

                                  - додає адвокат. 

                                  Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком 30.10.25, 13:00 • 84937 переглядiв

                                  Також з 1 грудня 2024 року діють такі правила для легкових авто протягом одного календарного року при перепродажі авто:

                                  • продаж першого авто - 0% ПДФО, але військовий збір 5% все одно сплачується;
                                    • продаж другого авто - 5% ПДФО + 5% військовий збір від суми доходу;
                                      • продаж третього та кожного наступного -18% ПДФО + 5% військовий збір (загалом до 23%).

                                        Таким чином покупець зазвичай платить офіційні платежі сервісного центру та, при першій реєстрації, пенсійний збір. Продавець сплачує ПДФО (0, 5 або 18%) і 5% військового збору залежно від того, яке за рахунком авто продається в поточному році 

                                        - наголошує Ясько. 

                                        Плюси та мінуси різних методів оформлення

                                        Ясько наводить різні плюси та мінуси методів оформлення. Наприклад, плюси сервісного центру МВС: можна оформити будь-яке авто, повна перевірка й консультація фахівця, мінімум цифрових ризиків. Мінуси: черги (хоча працюють за записом), витрата часу, необхідність особистої присутності.

                                        Плюси "Дії": швидкість (близько 15–20 хв на етапі створення угоди), менше бюрократії, частина даних підтягується автоматично. Мінуси: залежність від коректної роботи сервісу, технічні вимоги до сторін (КЕП, наявність застосунку), обмеження за типом ситуацій.

                                        Майже 185 тисяч транспортних засобів продано через "Дію" з початку 2025 року - МВС30.11.25, 17:11 • 6253 перегляди

                                        Павло Башинський

