У "Дії" дозволили оформлення ДТП через європротокол: як це працюватиме
Київ • УНН
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запровадження послуги оформлення європротоколу в застосунку "Дія" до першого кварталу 2026 року. Це дозволить водіям самостійно реєструвати незначні ДТП, мінімізуючи ризик помилок при заповненні даних та забезпечуючи автоматичну перевірку інформації з реєстрів.
В Україні дозволили повністю оформлювати європротокол про ДТП у "Дії", запуск послуги очікується в І кварталі 2026 року, повідомив у четвер перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
Ще більше зручності для водіїв - оформити європротокол можна буде в "Дії". Уряд ухвалив постанову - і вже в першому кварталі 2026 року в "Дії" зʼявиться сервіс оформлення європротоколу
Європротокол - це спрощена процедура оформлення незначної дорожньо-транспортної пригоди без необхідності виклику поліції. Це дозволяє водіям самостійно зафіксувати обставини ДТП. "Але завжди існує ризик помилки при внесенні даних у паперовому чи електронному варіанті, що створить проблеми для виплати страховки", - зазначив віцепрем'єр.
"Ми зробили процес зручним та підключили реєстри - і вже незабаром на заповнення європротоколу потрібно буде лише кілька кліків", - вказав Федоров.
Як працюватиме
Зі слів Федорова, усе буде "дуже просто":
- сформуйте повідомлення про ДТП в "Дії";
- "Дія" заповнить всі дані з реєстрів - жодного ризику помилки при заповненні заяви;
- додайте фото;
- виберіть схему, місце, дату та час;
- отримайте погодження іншого учасника;
- підпишіть заяву - "Дія.Підпис" гарантує юридичну силу.
"Статус розгляду європротоколу буде відстежуватися в "Дії" в режимі реального часу. А автоматична перевірка даних у реєстрах унеможливить ситуацію, коли у виплаті відмовляють через помилку в прізвищі чи номері авто", - повідомив Федоров.
