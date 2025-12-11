$42.280.10
Рубрики
Публікації
У "Дії" дозволили оформлення ДТП через європротокол: як це працюватиме

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запровадження послуги оформлення європротоколу в застосунку "Дія" до першого кварталу 2026 року. Це дозволить водіям самостійно реєструвати незначні ДТП, мінімізуючи ризик помилок при заповненні даних та забезпечуючи автоматичну перевірку інформації з реєстрів.

У "Дії" дозволили оформлення ДТП через європротокол: як це працюватиме

В Україні дозволили повністю оформлювати європротокол про ДТП у "Дії", запуск послуги очікується в І кварталі 2026 року, повідомив у четвер перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Ще більше зручності для водіїв - оформити європротокол можна буде в "Дії". Уряд ухвалив постанову - і вже в першому кварталі 2026 року в "Дії" зʼявиться сервіс оформлення європротоколу

- повідомив Федоров.

Європротокол - це спрощена процедура оформлення незначної дорожньо-транспортної пригоди без необхідності виклику поліції. Це дозволяє водіям самостійно зафіксувати обставини ДТП. "Але завжди існує ризик помилки при внесенні даних у паперовому чи електронному варіанті, що створить проблеми для виплати страховки", - зазначив віцепрем'єр.

"Ми зробили процес зручним та підключили реєстри - і вже незабаром на заповнення європротоколу потрібно буде лише кілька кліків", - вказав Федоров.

Як працюватиме

Зі слів Федорова, усе буде "дуже просто":

  • сформуйте повідомлення про ДТП в "Дії";
    • "Дія" заповнить всі дані з реєстрів - жодного ризику помилки при заповненні заяви;
      • додайте фото;
        • виберіть схему, місце, дату та час;
          • отримайте погодження іншого учасника;
            • підпишіть заяву - "Дія.Підпис" гарантує юридичну силу.

              "Статус розгляду європротоколу буде відстежуватися в "Дії" в режимі реального часу. А автоматична перевірка даних у реєстрах унеможливить ситуацію, коли у виплаті відмовляють через помилку в прізвищі чи номері авто", - повідомив Федоров.

              У "Дії" нова послуга для водіїв: дозволяє швидко замінити техпаспорт30.06.25, 16:11 • 1326 переглядiв

              Юлія Шрамко

              СуспільствоКримінал та НПАвто
              Дорожньо-транспортна пригода
              Дія (сервіс)