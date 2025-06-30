У "Дії" нова послуга для водіїв: дозволяє швидко замінити техпаспорт

Для водіїв з'явилася нова послуга у застосунку "Дія" - заміна техпаспорта, повідомив у понеділок віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у соцмережах, пише УНН.

Додали нову послугу в "Дії" - заміну техпаспорта онлайн. Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат - усе можна зробити онлайн у "Дії". Швидко, зручно, без зайвого стресу