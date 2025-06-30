У "Дії" нова послуга для водіїв: дозволяє швидко замінити техпаспорт
Київ • УНН
У застосунку "Дія" з'явилася нова послуга онлайн-заміни техпаспорта. Тепер водії можуть відновити, перевипустити або перевести на цифровий формат техпаспорт свого авто, замовивши його доставку "Укрпоштою".
Для водіїв з'явилася нова послуга у застосунку "Дія" - заміна техпаспорта, повідомив у понеділок віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у соцмережах, пише УНН.
Додали нову послугу в "Дії" - заміну техпаспорта онлайн. Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат - усе можна зробити онлайн у "Дії". Швидко, зручно, без зайвого стресу
Як скористатися послугою
Через застосунок "Дія" в розділі Сервіси - Водієві - Заміна техпаспорта. Наступним кроком підписати заяву та вказати зручний спосіб доставки - відділення або кур’єр Укрпошти.
Послуга доступна, якщо:
- вам 18 або більше років;
- у "Дії" є податковий номер (РНОКПП);
- є біометричний документ у "Дії": паспорт або посвідка;
- ви власник авто й маєте свідоцтво про реєстрацію.
У "Дії" знову доступні послуги для водіїв: про що йдеться28.05.25, 14:43 • 2914 переглядiв