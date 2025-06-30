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Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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У "Дії" нова послуга для водіїв: дозволяє швидко замінити техпаспорт

Київ • УНН

 • 380 перегляди

У застосунку "Дія" з'явилася нова послуга онлайн-заміни техпаспорта. Тепер водії можуть відновити, перевипустити або перевести на цифровий формат техпаспорт свого авто, замовивши його доставку "Укрпоштою".

У "Дії" нова послуга для водіїв: дозволяє швидко замінити техпаспорт

Для водіїв з'явилася нова послуга у застосунку "Дія" - заміна техпаспорта, повідомив у понеділок віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у соцмережах, пише УНН.

Додали нову послугу в "Дії" - заміну техпаспорта онлайн. Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат - усе можна зробити онлайн у "Дії". Швидко, зручно, без зайвого стресу

- написав Федоров.

Як скористатися послугою

Через застосунок "Дія" в розділі Сервіси - Водієві - Заміна техпаспорта. Наступним кроком підписати заяву та вказати зручний спосіб доставки - відділення або кур’єр Укрпошти.

Послуга доступна, якщо:

  • вам 18 або більше років;
    • у "Дії" є податковий номер (РНОКПП);
      • є біометричний документ у "Дії": паспорт або посвідка;
        • ви власник авто й маєте свідоцтво про реєстрацію.

          У "Дії" знову доступні послуги для водіїв: про що йдеться28.05.25, 14:43 • 2914 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          СуспільствоАвто
          Дія (сервіс)
          Федоров Михайло Альбертович
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