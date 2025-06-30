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Дія (сервис)
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В "Дія" новая услуга для водителей: позволяет быстро заменить техпаспорт

Киев • УНН

 • 208 просмотра

В приложении «Дія» появилась новая услуга онлайн-замены техпаспорта. Теперь водители могут восстановить, перевыпустить или перевести в цифровой формат техпаспорт своего авто, заказав его доставку «Укрпочтой».

В "Дія" новая услуга для водителей: позволяет быстро заменить техпаспорт

Для водителей появилась новая услуга в приложении "Дія" - замена техпаспорта, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в соцсетях, пишет УНН.

Добавили новую услугу в "Дія" - замену техпаспорта онлайн. Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, изменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дія". Быстро, удобно, без лишнего стресса

- написал Федоров.

Как воспользоваться услугой

Через приложение "Дія" в разделе Сервисы - Водителю - Замена техпаспорта. Следующим шагом подписать заявление и указать удобный способ доставки - отделение или курьер Укрпочты.

Услуга доступна, если:

  • вам 18 или более лет;
    • в "Дія" есть налоговый номер (РНОКПП);
      • есть биометрический документ в "Дія": паспорт или удостоверение;
        • вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.

          В "Дія" снова доступны услуги для водителей: о чем речь28.05.25, 14:43 • 2914 просмотров

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          ОбществоАвто
          Дія (сервис)
          Михаил Федоров
          Украинские железные дороги
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