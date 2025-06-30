В "Дія" новая услуга для водителей: позволяет быстро заменить техпаспорт

Для водителей появилась новая услуга в приложении "Дія" - замена техпаспорта, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в соцсетях, пишет УНН.

Добавили новую услугу в "Дія" - замену техпаспорта онлайн. Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, изменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дія". Быстро, удобно, без лишнего стресса - написал Федоров.

Как воспользоваться услугой

Через приложение "Дія" в разделе Сервисы - Водителю - Замена техпаспорта. Следующим шагом подписать заявление и указать удобный способ доставки - отделение или курьер Укрпочты.

Услуга доступна, если:

вам 18 или более лет;

в "Дія" есть налоговый номер (РНОКПП);

есть биометрический документ в "Дія": паспорт или удостоверение;

вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.

В "Дія" снова доступны услуги для водителей: о чем речь