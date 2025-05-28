В "Дія" снова доступны услуги для водителей: о чем речь

В "Дія" после технических работ возобновили доступ к сервисам для водителей - замене водительского удостоверения, покупке или продаже автомобилей, шерингу авто, сообщили в онлайн-сервисе государственных услуг в среду, пишет УНН.



Детали

"Та-дам - водительские услуги вернулись! Все доработали и проверили", - говорится в сообщении.

По данным "Дія", необходимые сервисы снова работают:

замена водительского удостоверения;

перерегистрация авто;

шеринг авто.

Дополнение

С 24 по 27 мая сервисы замены водительского, покупки или продажи автомобилей, шеринга авто в "Дія" были недоступны. Проводили технические работы над двумя электронными реестрами - Единый государственный реестр транспортных средств и Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.