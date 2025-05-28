У "Дії" знову доступні послуги для водіїв: про що йдеться

У "Дії" після технічних робіт відновили доступ до сервісів для водіїв - заміни водійського посвідчення, купівлі або продажу автомобілів, шерингу авто, повідомили у онлайн-сервісі державних послуг у середу, пише УНН.



Деталі

"Та-дам - водійські послуги повернулися! Усе доопрацювали та перевірили", - ідеться у повідомленні.

За даними "Дії", необхідні сервіси знову працюють:

заміна посвідчення водія;

перереєстрація авто;

шеринг авто.

Доповнення

З 24 до 27 травня сервіси заміни водійського, купівлі або продажу автомобілів, шерингу авто в "Дії" були недоступними. Проводили технічні роботи над двома електронними реєстрами - Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.