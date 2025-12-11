$42.280.10
49.220.12
ukenru
07:59 • 2054 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения РФ в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 4406 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 17090 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 32382 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 31584 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 33160 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 29282 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 27041 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 33687 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 22433 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
В "Дії" разрешили оформление ДТП через европротокол: как это будет работать

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Кабинет министров Украины принял постановление о введении услуги оформления европротокола в приложении "Дія" до первого квартала 2026 года. Это позволит водителям самостоятельно регистрировать незначительные ДТП, минимизируя риск ошибок при заполнении данных и обеспечивая автоматическую проверку информации из реестров.

В "Дії" разрешили оформление ДТП через европротокол: как это будет работать

В Украине разрешили полностью оформлять европротокол о ДТП в "Дії", запуск услуги ожидается в I квартале 2026 года, сообщил в четверг первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Еще больше удобства для водителей - оформить европротокол можно будет в "Дії". Правительство приняло постановление - и уже в первом квартале 2026 года в "Дії" появится сервис оформления европротокола

- сообщил Федоров.

Европротокол - это упрощенная процедура оформления незначительного дорожно-транспортного происшествия без необходимости вызова полиции. Это позволяет водителям самостоятельно зафиксировать обстоятельства ДТП. "Но всегда существует риск ошибки при внесении данных в бумажном или электронном варианте, что создаст проблемы для выплаты страховки", - отметил вице-премьер.

"Мы сделали процесс удобным и подключили реестры - и уже вскоре на заполнение европротокола потребуется всего несколько кликов", - указал Федоров.

Как будет работать

По словам Федорова, все будет "очень просто":

  • сформируйте сообщение о ДТП в "Дії";
    • "Дія" заполнит все данные из реестров - никакого риска ошибки при заполнении заявления;
      • добавьте фото;
        • выберите схему, место, дату и время;
          • получите согласование другого участника;
            • подпишите заявление - "Дія.Підпис" гарантирует юридическую силу.

              "Статус рассмотрения европротокола будет отслеживаться в "Дії" в режиме реального времени. А автоматическая проверка данных в реестрах исключит ситуацию, когда в выплате отказывают из-за ошибки в фамилии или номере авто", - сообщил Федоров.

              В "Дія" новая услуга для водителей: позволяет быстро заменить техпаспорт30.06.25, 16:11 • 1326 просмотров

              Юлия Шрамко

