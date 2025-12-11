В "Дії" разрешили оформление ДТП через европротокол: как это будет работать
Киев • УНН
Кабинет министров Украины принял постановление о введении услуги оформления европротокола в приложении "Дія" до первого квартала 2026 года. Это позволит водителям самостоятельно регистрировать незначительные ДТП, минимизируя риск ошибок при заполнении данных и обеспечивая автоматическую проверку информации из реестров.
В Украине разрешили полностью оформлять европротокол о ДТП в "Дії", запуск услуги ожидается в I квартале 2026 года, сообщил в четверг первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Еще больше удобства для водителей - оформить европротокол можно будет в "Дії". Правительство приняло постановление - и уже в первом квартале 2026 года в "Дії" появится сервис оформления европротокола
Европротокол - это упрощенная процедура оформления незначительного дорожно-транспортного происшествия без необходимости вызова полиции. Это позволяет водителям самостоятельно зафиксировать обстоятельства ДТП. "Но всегда существует риск ошибки при внесении данных в бумажном или электронном варианте, что создаст проблемы для выплаты страховки", - отметил вице-премьер.
"Мы сделали процесс удобным и подключили реестры - и уже вскоре на заполнение европротокола потребуется всего несколько кликов", - указал Федоров.
Как будет работать
По словам Федорова, все будет "очень просто":
- сформируйте сообщение о ДТП в "Дії";
- "Дія" заполнит все данные из реестров - никакого риска ошибки при заполнении заявления;
- добавьте фото;
- выберите схему, место, дату и время;
- получите согласование другого участника;
- подпишите заявление - "Дія.Підпис" гарантирует юридическую силу.
"Статус рассмотрения европротокола будет отслеживаться в "Дії" в режиме реального времени. А автоматическая проверка данных в реестрах исключит ситуацию, когда в выплате отказывают из-за ошибки в фамилии или номере авто", - сообщил Федоров.
