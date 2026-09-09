Драпатий скасував понад 30 застарілих наказів Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий нещодавно скасував понад 30 наказів Генштабу, які не відповідають сучасним вимогам. Про це повідомив начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев, передає УНН.

До речі, якось поза увагою лишилося те, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий нещодавно позбавив військо від купи старого бюрократичного мотлоху, зупинивши дію понад трьох десятків застарілих наказів Генерального штабу. Чому це гарна новина? Бо в утиль пішли давно скисші інструкції, які роками існували лише на папері, вимагаючи формальних звітів, "галочок"та "табличок"

Він зазначив, що скасовано старі програми підготовки, застарілі курси стрільб та концепції фізпідготовки десятирічної давнини; скасовано десятки проміжних документів про внесення змін, які лише захаращували нормативно-правову базу ЗСУ. В багатьох моментах усунуто юридичні колізії між реальними стандартами навчання, викристалізуваними під час повномасштабної війни, та застарілими вимогами часів АТО/ООС 2016–2020 років.

Командири на місцях більше не зобов'язані заповнювати звітність або проводити заходи за стандартами й настановами 8-10-річної давнини, які втратили практичний сенс у сучасній війні. Це вивільняє їхній час для реальної роботи, а не для колупання у застарілій бумажні та процедурах. Це дійсно гарне велике "осіннє прибирання". Армія позбувається застарілого баласту, щоб працювати швидше, сучасніше та без зайвої бюрократії