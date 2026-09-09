Драпатий отменил более 30 устаревших приказов Генштаба

$44.470.0051.640.04
ukenru
18:32 • 6356 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto
Эксклюзив
17:35 • 13881 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
17:07 • 11821 просмотра
В Умань уже прибыли 15 тыс. паломников — как в городе заботятся о безопасности во время Рош ха-ШанаPhoto
15:56 • 13627 просмотра
Беспилотная опасность за Полярным кругом: рф жалуется, что Украина атаковала завод на Ямале
15:33 • 13467 просмотра
По делу врачей Odrex суд заслушал возражения защиты одного из обвиняемых в медицинской халатности
9 сентября, 12:42 • 21506 просмотра
путин исказил Трампу ситуацию на фронте, чтобы оказать давление на Украину - ISW
9 сентября, 08:54 • 28382 просмотра
Россия атаковала «шахедом» поезд Харьков — Изюм, есть пострадавшие
9 сентября, 06:47 • 36191 просмотра
В Киеве вражеский БПЛА попал в 24-этажный дом, есть пострадавшие
9 сентября, 06:18 • 33722 просмотра
Рубио: переговоры Украины и РФ могут возобновиться в ближайшее время, США готовят план
9 сентября, 04:39 • 48670 просмотра
Потери РФ в войне против Украины превысили её совокупные потери во всех войнах за последние 80 лет — ГенштабPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
45%
746мм
Популярные новости
В центре Варшавы поляк избил украинского туриста и оказался под арестом9 сентября, 09:43 • 12600 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 поразили военно-морскую базу рф в новороссийскеVideo9 сентября, 09:48 • 9258 просмотра
Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии по поводу замороженных активов рф - Reuters9 сентября, 11:44 • 17138 просмотра
Под Киевом новорождённая девочка выпала с шестого этажа, спасти её не удалось9 сентября, 12:13 • 10869 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto13:26 • 21445 просмотра
публикации
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto18:32 • 6416 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
17:35 • 13907 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto13:26 • 21463 просмотра
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат9 сентября, 06:00 • 44285 просмотра
С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей
Эксклюзив
8 сентября, 17:02 • 56813 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Денис Штилерман
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни9 сентября, 01:05 • 44758 просмотра
Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса8 сентября, 23:05 • 45451 просмотра
Сальма Хайек отметила 60-летие откровенными фотографиями с купания в океанеPhoto8 сентября, 22:06 • 41134 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 98464 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 93147 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Драпатий отменил более 30 устаревших приказов Генштаба

Киев • УНН

 • 1782 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый приостановил действие более 30 устаревших приказов Генштаба. Это отменило избыточную отчётность и давние требования.

Драпатий отменил более 30 устаревших приказов Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый недавно отменил более 30 приказов Генштаба, которые не соответствуют современным требованиям. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев, передает УНН

Кстати, как-то без внимания осталось то, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый недавно избавил армию от кучи старого бюрократического хлама, приостановив действие более трех десятков устаревших приказов Генерального штаба. Почему это хорошая новость? Потому что в утиль отправились давно прокисшие инструкции, которые годами существовали лишь на бумаге, требуя формальных отчетов, "галочек"и "табличек" 

- написал Саранцев. 

Он отметил, что отменены старые программы подготовки, устаревшие курсы стрельб и концепции физподготовки десятилетней давности; отменены десятки промежуточных документов о внесении изменений, которые лишь загромождали нормативно-правовую базу ВСУ. Во многих моментах устранены юридические коллизии между реальными стандартами обучения, выкристаллизовавшимися в ходе полномасштабной войны, и устаревшими требованиями времен АТО/ООС 2016–2020 годов.

Командиры на местах больше не обязаны заполнять отчетность или проводить мероприятия по стандартам и наставлениям 8–10-летней давности, которые утратили практический смысл в современной войне. Это высвобождает их время для реальной работы, а не для копания в устаревшей бумаге и процедурах. Это действительно хорошая большая "осенняя уборка". Армия избавляется от устаревшего балласта, чтобы работать быстрее, современнее и без лишней бюрократии 

- добавил Саранцев. 

Напомним 

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый обнародовал принципы, по которым будет руководить ВСУ. В частности, это касается ротаций, сроков службы и порядка увольнения.  

Павел Башинский

Война в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины