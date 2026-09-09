Драпатий отменил более 30 устаревших приказов Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый недавно отменил более 30 приказов Генштаба, которые не соответствуют современным требованиям. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев, передает УНН.

Кстати, как-то без внимания осталось то, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый недавно избавил армию от кучи старого бюрократического хлама, приостановив действие более трех десятков устаревших приказов Генерального штаба. Почему это хорошая новость? Потому что в утиль отправились давно прокисшие инструкции, которые годами существовали лишь на бумаге, требуя формальных отчетов, "галочек"и "табличек" - написал Саранцев.

Он отметил, что отменены старые программы подготовки, устаревшие курсы стрельб и концепции физподготовки десятилетней давности; отменены десятки промежуточных документов о внесении изменений, которые лишь загромождали нормативно-правовую базу ВСУ. Во многих моментах устранены юридические коллизии между реальными стандартами обучения, выкристаллизовавшимися в ходе полномасштабной войны, и устаревшими требованиями времен АТО/ООС 2016–2020 годов.

Командиры на местах больше не обязаны заполнять отчетность или проводить мероприятия по стандартам и наставлениям 8–10-летней давности, которые утратили практический смысл в современной войне. Это высвобождает их время для реальной работы, а не для копания в устаревшей бумаге и процедурах. Это действительно хорошая большая "осенняя уборка". Армия избавляется от устаревшего балласта, чтобы работать быстрее, современнее и без лишней бюрократии - добавил Саранцев.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый обнародовал принципы, по которым будет руководить ВСУ. В частности, это касается ротаций, сроков службы и порядка увольнения.