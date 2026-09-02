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The Guardian

Драпатий прописав питання ротації у підходах до ЗСУ

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ визначив пріоритетом захист людей і прогнозовану службу. Документ охоплює підготовку, ротації, строки та звільнення військових.

Драпатий прописав питання ротації у підходах до ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими керуватиме ЗСУ. Зокрема, це стосується ротацій, строків служби та порядку звільнення. Про це повідомляє Генштаб, передає УНН.

Деталі

Головнокомандувач оприлюднив принципи, за якими керуватиме Збройними Силами. Пріоритет - захист людей, міст і сіл. Служба має бути прогнозованою. Кадрові рішення - за професійністю і результатом. Штаби працюють для військ, а не навпаки

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, одним із принципів є належна підготовка військовослужбовця до бою, захист його від невиправданого ризику. Від командирів документ вимагає розрізняти рішучість і безрозсудність. 

Підтримка не завершується з військовою службою. Тим, хто захищав Україну, мають бути забезпечені належна допомога, реабілітація, визнання та можливості. Цю роботу Збройні Сили вестимуть разом із Міністерством оборони, Міністерством у справах ветеранів, органами влади, місцевим самоврядуванням і волонтерськими організаціями.

Уперше на рівні принципів головнокомандувача названо те, про що військові та їхні родини питають найчастіше: строки, ротація і порядок звільнення. Документ декларує намір змінити систему залучення, підготовки, проходження служби, ротації, утримання та звільнення військовослужбовців - так, щоб вона забезпечувала боєздатність війська і водночас враховувала потреби самих військовослужбовців і суспільства

- йдеться у документі.

Нагадаємо

Генерал-майор Михайло Драпатий повідомив, що приступив до виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних Сил України.

Павло Башинський

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