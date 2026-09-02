Драпатый прописал вопросы ротации в подходах к ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый обнародовал принципы, в соответствии с которыми будет руководить ВСУ. В частности, это касается ротаций, сроков службы и порядка увольнения. Об этом сообщает Генштаб, передаёт УНН.

Детали

Главнокомандующий обнародовал принципы, в соответствии с которыми будет руководить Вооружёнными силами. Приоритет — защита людей, городов и сёл. Служба должна быть прогнозируемой. Кадровые решения — исходя из профессионализма и результата. Штабы работают для войск, а не наоборот — говорится в сообщении.

В частности, одним из принципов является надлежащая подготовка военнослужащего к бою, защита его от неоправданного риска. От командиров документ требует различать решительность и безрассудство.

Поддержка не заканчивается с военной службой. Тем, кто защищал Украину, должны быть обеспечены надлежащая помощь, реабилитация, признание и возможности. Эту работу Вооружённые силы будут вести вместе с Министерством обороны, Министерством по делам ветеранов, органами власти, местным самоуправлением и волонтёрскими организациями.

Впервые на уровне принципов главнокомандующего названо то, о чём военные и их семьи спрашивают чаще всего: сроки, ротация и порядок увольнения. Документ декларирует намерение изменить систему привлечения, подготовки, прохождения службы, ротации, содержания и увольнения военнослужащих — так, чтобы она обеспечивала боеспособность войска и одновременно учитывала потребности самих военнослужащих и общества — говорится в документе.

Напомним

Генерал-майор Михаил Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины.