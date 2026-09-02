Драпатый прописал вопросы ротации в подходах к ВСУ

$44.460.0751.540.10
ukenru
10:36 • 3898 просмотра
В ЕС уже продвигают новые санкции против рф - что предусматривается и будет ли изменение подхода
Эксклюзив
10:20 • 7998 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
09:39 • 8438 просмотра
Стрельба в Киеве: по факту нападения на СБУ начато расследование
09:19 • 7896 просмотра
Стрельба в Киеве: СБУ задержала бойцов из подразделения Сил обороны после нападения во время обыска
Эксклюзив
06:38 • 15086 просмотра
Неудачный теракт ФСБ в Киеве — стало известно имя российского оппозиционера, которого хотели убить
2 сентября, 05:00 • 25871 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo
2 сентября, 04:31 • 19343 просмотра
Буданов: украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ до прекращения агрессии
1 сентября, 20:41 • 32842 просмотра
Путин приказал вооружённым силам РФ готовить массированные удары по энергетике Украины
1 сентября, 20:33 • 28877 просмотра
В Киеве после атак врага 1 сентября пострадали 13 человек, девять — в больницах
1 сентября, 18:43 • 25386 просмотра
Зеленский раскритиковал нардепов за проваленные законы, из-за которых Украина лишилась более $4 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.4м/с
51%
750мм
Популярные новости
россияне объявили о захвате Могрицы в Сумской области: бойцы ВСУ сняли видео из селаVideo2 сентября, 01:26 • 7232 просмотра
Акции «Аэрофлота» упали после предупреждения Зеленского о «закрытии» неба РФ2 сентября, 02:03 • 12554 просмотра
Сибига представит план усиления поддержки Украины на неформальной встрече глав МИД ЕС2 сентября, 02:34 • 12004 просмотра
Что празднуют 2 сентября в Украине и мире2 сентября, 03:00 • 10134 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?09:30 • 8672 просмотра
публикации
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
Эксклюзив
10:20 • 8006 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?09:30 • 9014 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo2 сентября, 05:00 • 25876 просмотра
Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование1 сентября, 17:01 • 40439 просмотра
Травля в анонимных Telegram-каналах и слежка, или как легко обесценить работу врача Photo1 сентября, 13:43 • 34809 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Сергей Лысак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Иран
Одесса
Соединённые Штаты
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 26058 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 23223 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 29504 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 27359 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 27402 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Хранитель

Драпатый прописал вопросы ротации в подходах к ВСУ

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Главнокомандующий ВСУ определил приоритетом защиту людей и предсказуемую службу. Документ охватывает подготовку, ротации, сроки и увольнение военнослужащих.

Драпатый прописал вопросы ротации в подходах к ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый обнародовал принципы, в соответствии с которыми будет руководить ВСУ. В частности, это касается ротаций, сроков службы и порядка увольнения. Об этом сообщает Генштаб, передаёт УНН.

Детали

Главнокомандующий обнародовал принципы, в соответствии с которыми будет руководить Вооружёнными силами. Приоритет — защита людей, городов и сёл. Служба должна быть прогнозируемой. Кадровые решения — исходя из профессионализма и результата. Штабы работают для войск, а не наоборот

— говорится в сообщении.

В частности, одним из принципов является надлежащая подготовка военнослужащего к бою, защита его от неоправданного риска. От командиров документ требует различать решительность и безрассудство. 

Поддержка не заканчивается с военной службой. Тем, кто защищал Украину, должны быть обеспечены надлежащая помощь, реабилитация, признание и возможности. Эту работу Вооружённые силы будут вести вместе с Министерством обороны, Министерством по делам ветеранов, органами власти, местным самоуправлением и волонтёрскими организациями.

Впервые на уровне принципов главнокомандующего названо то, о чём военные и их семьи спрашивают чаще всего: сроки, ротация и порядок увольнения. Документ декларирует намерение изменить систему привлечения, подготовки, прохождения службы, ротации, содержания и увольнения военнослужащих — так, чтобы она обеспечивала боеспособность войска и одновременно учитывала потребности самих военнослужащих и общества

— говорится в документе.

Напомним

Генерал-майор Михаил Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Украина