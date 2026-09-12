Трамп різко подобрішав до китайського автопрому перед візитом Сі і дозволив відкривати заводи, але є умова

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий дозволити китайським автовиробникам відкривати заводи у США за умови, що вони найматимуть американських працівників. Заява пролунала за кілька тижнів до запланованого візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Вашингтона, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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В інтерв'ю Fox News Трамп водночас запевнив, що не збирається відкривати американський ринок для імпорту готових китайських автомобілів.

Якби Китай захотів прийти сюди та відкрити тут завод для виробництва своїх автомобілів, я б погодився – Японія це робить, – але вони наймають наших людей – заявив Трамп.

За його словами, він не хоче, щоб китайські компанії виробляли дешеві автомобілі в Мексиці, а потім перевозили їх через американський кордон.

Китайські авто поки фактично закриті для США

Наразі доступ китайських автомобілів на американський ринок суттєво обмежений високими тарифами та заборонами з міркувань національної безпеки. Водночас китайські виробники, зокрема BYD та Geely, швидко збільшують свою частку на світовому ринку електромобілів.

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Коментарі Трампа пролунали напередодні запланованого саміту із Сі Цзіньпіном у Вашингтоні. При цьому ще в січні президент США допускав прихід китайських автовиробників до країни за умови локалізації виробництва.

На тлі можливого зближення американські законодавці та автовиробники побоюються посилення китайської конкуренції. Сам Трамп заперечує, що планує дозволити прямий імпорт китайських автомобілів, називаючи такі повідомлення "повністю фальшивою чуткою".

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