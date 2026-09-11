Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта, и никакая пятая статья НАТО не сработает. С такими угрозами выступил заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

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медведев назвал бредом слухи о том, что россия готовится напасть на Европу.

россия всегда исходила из того, что ей с Европой нечего делить, и была готова к экономическому сотрудничеству, добавил он.

Тему российской угрозы в Европе используют, чтобы выбить деньги на продолжение войны... Европейские политики утверждениями о российской угрозе преследуют свои корыстные интересы и стремятся удержаться у власти — отметил медведев.

Однако, по словам заместителя председателя совета безопасности рф, "Литва напрасно думает о возможности размещения у себя ядерного оружия, если что-то случится, за них никто не заступится".

Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта, и никакая 5-я статья НАТО не сработает — пригрозил Медведев.

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