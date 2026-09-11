"Никакая 5-я статья НАТО не сработает" — медведев пригрозил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта
Киев • УНН
Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев заявил, что Литва исчезнет в случае конфликта. Вместе с тем он отверг угрозу нападения рф на Европу.
Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта, и никакая пятая статья НАТО не сработает. С такими угрозами выступил заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
медведев назвал бредом слухи о том, что россия готовится напасть на Европу.
россия всегда исходила из того, что ей с Европой нечего делить, и была готова к экономическому сотрудничеству, добавил он.
Тему российской угрозы в Европе используют, чтобы выбить деньги на продолжение войны... Европейские политики утверждениями о российской угрозе преследуют свои корыстные интересы и стремятся удержаться у власти
Однако, по словам заместителя председателя совета безопасности рф, "Литва напрасно думает о возможности размещения у себя ядерного оружия, если что-то случится, за них никто не заступится".
Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта, и никакая 5-я статья НАТО не сработает
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