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Нідерланди придбають у Швеції літак-розвідник Saab GlobalEye

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Нідерланди підписали зі Швецією лист про наміри придбати GlobalEye. Постачання заплановане на 2031 рік, доступ до шведських бортів — із 2028-го.

Нідерланди придбають у Швеції літак-розвідник Saab GlobalEye
REUTERS/Christopher Pike/File Photo

Уряд Нідерландів оголосив у п'ятницю про підписання зі Швецією листа про наміри придбати сучасний військовий літак спостереження Saab GlobalEye, передає УНН із посиланням на Reuters.

В даний час країна не має власних літаків, здатних виконувати подібні завдання, тому вона покладалася на застарілий парк літаків ДРЛО (AWACS) НАТО.

GlobalEye здатний одночасно вести спостереження за повітряним, морським та наземним простором на великих відстанях та виявляти погрози, включаючи безпілотники та крилаті ракети.

Постачання літака для Нідерландів очікується у 2031 році, проте країна отримає доступ до шведських бортів GlobalEye вже з 2028 року для підготовки екіпажів та початку експлуатації.

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Нідерландський літак увійде до спільного парку разом із трьома шведськими GlobalEye, що забезпечить екіпажам обох країн доступ до цієї техніки.

Літак може служити командним пунктом, що літає, і обмінюватися розвідувальною інформацією в режимі реального часу з іншими літаками, кораблями і наземними підрозділами.

Антоніна Туманова

Світ
НАТО
Швеція
Нідерланди