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Нидерланды приобретут у Швеции самолёт-разведчик Saab GlobalEye

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Нидерланды подписали со Швецией письмо о намерениях приобрести GlobalEye. Поставка запланирована на 2031 год, доступ к шведским бортам — с 2028 года.

Нидерланды приобретут у Швеции самолёт-разведчик Saab GlobalEye
REUTERS/Christopher Pike/File Photo

Правительство Нидерландов объявило в пятницу о подписании со Швецией письма о намерениях приобрести современный военный самолёт наблюдения Saab GlobalEye, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

В настоящее время страна не располагает собственными самолётами, способными выполнять подобные задачи, поэтому она полагалась на устаревший парк самолётов ДРЛО (AWACS) НАТО.

GlobalEye способен одновременно вести наблюдение за воздушным, морским и наземным пространством на больших расстояниях и обнаруживать угрозы, включая беспилотники и крылатые ракеты.

Поставка самолёта для Нидерландов ожидается в 2031 году, однако страна получит доступ к шведским бортам GlobalEye уже с 2028 года для подготовки экипажей и начала эксплуатации.

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Нидерландский самолёт войдёт в общий парк вместе с тремя шведскими GlobalEye, что обеспечит экипажам обеих стран доступ к этой технике.

Самолёт может служить летающим командным пунктом и обмениваться разведывательной информацией в режиме реального времени с другими самолётами, кораблями и наземными подразделениями.

Антонина Туманова

Новости Мира
НАТО
Швеция
Нидерланды