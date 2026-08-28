Помер король Норвегії Гаральд V
Київ • УНН
Норвезький королівський дім, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре та парламент повідомили про смерть короля Гаральда V.
Помер король Норвегії Гаральд V, повідомили норвезкий королівський дім, прем'єр країни Йонас Гар Стьоре і парламент Норвегії у п'ятницю, 28 серпня, пише УНН.
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"З глибоким сумом повідомляємо про смерть Його Величності короля Гаральда сьогодні. Король Гаральд мирно помер у національній лікарні у п'ятницю, 28 серпня, о 6:35 ранку", - повідомив норвезький королівський дім.
Йому було 89 років.
"Ціла нація в жалобі. З глибоким сумом я сприйняв звістку про смерть Його Величності Короля Гаральда V", - написав Стьоре у Facebook.
"Стортинг із сумом сприйняв звістку про смерть Його Величності короля Гаральда V", - ідеться у заяві парламенту країни у X.
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