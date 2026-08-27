Король Норвегії Гаральд у "дуже важкому" стані, родина поруч з ним
Київ • УНН
89-річний король Норвегії Гаральд лікується від бактеріальної інфекції в крові. Через його стан родина та посадовці скасували поїздки.
Король Норвегії Гаральд у четвер перебував у лікарні у "дуже тяжкому" стані, повідомила королівська канцелярія, і члени його сім'ї зібралися біля його ліжка, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Сотні людей зібралися біля Королівського палацу в центрі Осло, багато хто поклав квіти, чекаючи на подальші новини про стан здоров'я 89-річного короля.
Найстарший з нині монархів Європи і церемоніальний глава держави Норвегії з 1991 року, Гаральд був госпіталізований 17 серпня. Палац повідомив, що він проходить лікування від бактеріальної інфекції у крові.
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Наслідний принц Хокон та дружина Гаральда, королева Соня, скасували всі заплановані заходи, йдеться у заяві палацу.
Члени сім'ї Гаральда, включаючи наслідного принца та королеву, були помічені репортерами, які прибувають до університетської лікарні Осло, де проходить лікування король.
Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере скасував поїздку до Німеччини через стан здоров'я короля.
"Вся нація з нами, і ми висловлюємо теплі співчуття королю та решті членів королівської родини", — йдеться у його заяві.
Спікер норвезького парламенту Масуд Гараххані перервав офіційний візит до Ісландії та прямував назад до Норвегії. Комітет із закордонних справ та оборони заявив, що його члени повернуться додому з Південної Кореї.
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