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Король Норвегії Гаральд у "дуже важкому" стані, родина поруч з ним

Київ • УНН

 • 794 перегляди

89-річний король Норвегії Гаральд лікується від бактеріальної інфекції в крові. Через його стан родина та посадовці скасували поїздки.

Король Норвегії Гаральд у "дуже важкому" стані, родина поруч з ним

Король Норвегії Гаральд у четвер перебував у лікарні у "дуже тяжкому" стані, повідомила королівська канцелярія, і члени його сім'ї зібралися біля його ліжка, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Сотні людей зібралися біля Королівського палацу в центрі Осло, багато хто поклав квіти, чекаючи на подальші новини про стан здоров'я 89-річного короля.

Найстарший з нині монархів Європи і церемоніальний глава держави Норвегії з 1991 року, Гаральд був госпіталізований 17 серпня. Палац повідомив, що він проходить лікування від бактеріальної інфекції у крові.

Короля Норвегії Гаральда госпіталізували через ускладнення після лікування17.08.26, 23:38 • 4188 переглядiв

Наслідний принц Хокон та дружина Гаральда, королева Соня, скасували всі заплановані заходи, йдеться у заяві палацу.

Члени сім'ї Гаральда, включаючи наслідного принца та королеву, були помічені репортерами, які прибувають до університетської лікарні Осло, де проходить лікування король.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере скасував поїздку до Німеччини через стан здоров'я короля.

"Вся нація з нами, і ми висловлюємо теплі співчуття королю та решті членів королівської родини", — йдеться у його заяві.

Спікер норвезького парламенту Масуд Гараххані перервав офіційний візит до Ісландії та прямував назад до Норвегії. Комітет із закордонних справ та оборони заявив, що його члени повернуться додому з Південної Кореї.

Стан здоров'я короля Норвегії погіршився під час перебування у лікарні23.08.26, 21:25 • 6727 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Reuters
Осло
Ісландія
Південна Корея
Норвегія
Німеччина