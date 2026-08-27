Король Норвегии Харальд в "очень тяжёлом" состоянии, семья рядом с ним
Киев • УНН
89-летний король Норвегии Харальд лечится от бактериальной инфекции в крови. Из-за его состояния семья и чиновники отменили поездки.
Король Норвегии Харальд в четверг находился в больнице в "очень тяжелом" состоянии, сообщила королевская канцелярия, а члены его семьи собрались у его постели, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сотни людей собрались у Королевского дворца в центре Осло, многие возложили цветы, ожидая дальнейших новостей о состоянии здоровья 89-летнего короля.
Старейший из ныне правящих монархов Европы и церемониальный глава государства Норвегии с 1991 года, Харальд был госпитализирован 17 августа. Дворец сообщил, что он проходит лечение от бактериальной инфекции в крови.
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Наследный принц Хокон и жена Харальда, королева Соня, отменили все запланированные мероприятия, говорится в заявлении дворца.
Члены семьи Харальда, включая наследного принца и королеву, были замечены репортерами прибывающими в университетскую больницу Осло, где проходит лечение король.
Премьер-министр Йонас Гар Стёре отменил поездку в Германию из-за состояния здоровья короля.
"Вся нация с нами, и мы выражаем теплые слова поддержки королю и остальным членам королевской семьи", — говорится в его заявлении.
Спикер норвежского парламента Масуд Гараххани прервал официальный визит в Исландию и направился обратно в Норвегию. Комитет по иностранным делам и обороне заявил, что его члены вернутся домой из Южной Кореи.
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