Король Норвегии Харальд в "очень тяжёлом" состоянии, семья рядом с ним

Король Норвегии Харальд в четверг находился в больнице в "очень тяжелом" состоянии, сообщила королевская канцелярия, а члены его семьи собрались у его постели, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сотни людей собрались у Королевского дворца в центре Осло, многие возложили цветы, ожидая дальнейших новостей о состоянии здоровья 89-летнего короля.

Старейший из ныне правящих монархов Европы и церемониальный глава государства Норвегии с 1991 года, Харальд был госпитализирован 17 августа. Дворец сообщил, что он проходит лечение от бактериальной инфекции в крови.

Короля Норвегии Харальда госпитализировали из-за осложнений после лечения

Наследный принц Хокон и жена Харальда, королева Соня, отменили все запланированные мероприятия, говорится в заявлении дворца.

Члены семьи Харальда, включая наследного принца и королеву, были замечены репортерами прибывающими в университетскую больницу Осло, где проходит лечение король.

Премьер-министр Йонас Гар Стёре отменил поездку в Германию из-за состояния здоровья короля.

"Вся нация с нами, и мы выражаем теплые слова поддержки королю и остальным членам королевской семьи", — говорится в его заявлении.

Спикер норвежского парламента Масуд Гараххани прервал официальный визит в Исландию и направился обратно в Норвегию. Комитет по иностранным делам и обороне заявил, что его члены вернутся домой из Южной Кореи.

Состояние здоровья короля Норвегии ухудшилось во время пребывания в больнице