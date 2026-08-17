Короля Норвегии Харальда госпитализировали из-за осложнений после лечения

Короля Норвегии Харальда госпитализировали в понедельник после медицинского осмотра, сообщил норвежский королевский дворец, пишет Yle, передает УНН.

Детали

Королевский дворец отметил, что в последние недели 89-летнего монарха лечили кортизоном из-за заболевания крови — гемолитической анемии.

По данным дворца, лечение привело к накоплению жидкости в организме, из-за чего королю потребовалось лечение в больнице.

Харальд находится на больничном уже две недели. В этот период его обязанности регента исполняет кронпринц.

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