Короля Норвегии Харальда госпитализировали из-за осложнений после лечения
Киев • УНН
89-летнего короля Норвегии Харальда госпитализировали из-за скопления жидкости в организме после лечения кортизоном. Он находится на больничном уже две недели, обязанности регента исполняет кронпринц.
Короля Норвегии Харальда госпитализировали в понедельник после медицинского осмотра, сообщил норвежский королевский дворец, пишет Yle, передает УНН.
Детали
Королевский дворец отметил, что в последние недели 89-летнего монарха лечили кортизоном из-за заболевания крови — гемолитической анемии.
По данным дворца, лечение привело к накоплению жидкости в организме, из-за чего королю потребовалось лечение в больнице.
Харальд находится на больничном уже две недели. В этот период его обязанности регента исполняет кронпринц.
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